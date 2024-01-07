「中國式和平」如何實現　中國政治思想家的新挑戰︱專家有話說

有哪些情勢和挑戰，是當代中國的政治思想家可能會想要有所回應的呢？在我們生存的21世紀中，這個時代的經濟、社會互動都不斷全球化、毫無休止，隨着資本的流動以及新科技的到來，既有國家之間相互依存的程度也大幅上升，許多能深刻影響人民生活的動力和決策，現在也益發有跨越邊界的趨勢；過去以領土國家為邊界所產生的政治形態，現在漸漸地跟不上世界發展。在全球化的時代、在歷史的新階段中，政治行動者面臨許多前所未有的威脅和機會，至於根深柢固的既存結構如何能與這種交互連結相彌合，尤其有待觀察。



撰文：金英敏（김영민；韓國首爾大學政治系教授，美國哈佛大學東亞思想史研究博士）



中國也不例外。在21世紀中最重大的政治發展之一，便是中國興起成為了全球勢力：一方面來說，中國擁抱市場經濟導向的發展，與其他的國家交換商品和想法，被納含進廣大的世界中，與日漸交融的世界鏈在一起，在世界政治中也益發成為核心要角；在另一方面，馬克思主義在中國內部的重要性也慢慢消退，令中國人不得不開始重新思考自身的傳統。最近數十年來，中國政府慷慨激昂、一心一意地認為中國是存在數千年的大一統的國家，稱中國基本上是融合一體、每一塊都不可分割，而許多中國思想家都希望能進一步發展理論，好把後馬克思的中國社會創建在更為耐久的基礎之上。中國的傳統過去被看作是社會的阻礙，而在現在的這種狀況中，則搖身一變成為重塑中國的資源。

韓國政治學者金英敏在台灣出版新書《政治學家寫給所有人的中國史：從朝代更迭、塑造政體、身分認同談中國政治思想》。（台灣商務印書館提供）

簡單來說，中國似乎被困在了自己矛盾的兩種承諾中，一方面是全球化發展，另一方面則是形塑自己身分的、範圍有限的歷史進程；當長久以來，「中華」的身分賦予中國至高無上的地位時，當代中國最主要的動力之一，便是在全球化的世界中找到自己的定位。對中國的政治思想家而言，挑戰的難點在於要如何發明政治理論，以同時面對這雙重的挑戰，讓「中國式和平」（Pax Sinica）的雄心壯志能令人嚮往、能有機會可以實現。當然，要是以明擺着的軍事手段將帝國之手伸得太遠，對任何國家來說，最終都要付出慘重的代價，甚至有可能會摧毀整個地球；更為可行的做法則是建構某種世界秩序，好讓中國即便不是世界文明的中心、至少也是文明的源頭。

因此，面對變動中的社會、經濟和政治情勢，普世帝國的觀念也與現況發展出新的關係。例如，有許多思想家都注意到，中國的自我認知常常將政治想像置於「天下」的層次，而並不只是東亞而已，就他們來看，在21世紀中國所繼承的各種遺緒中，中文所談的「天下」可以看作是思想資源，對希望想像新世界秩序的人來說，可以作為指導和參考。本書希望呈現的是，在理解中國政治思想傳統時，比起過度簡化的論證來說，對特定的歷史脈絡進行考察是更為合理的做法；在這種觀點中，當中國人投入昭昭天命、建設新世界秩序的同時，也召喚了中國政治思想，與帝國遙相呼應，這種做法有雙重的重要性：首先，這種帝國理念代表的，僅僅是中國傳統可用的思想資源的其中一種；其次，試着想達成這種目標的做法，表示中國政治思想仍然充滿活力，是塊高度競爭的思想沃土。

2023年3月15日，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話。習近平強調，中國共產黨將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定。中國式現代化不走殖民掠奪的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。（新華社）

為了充分理解這種活力，把中國的這種目標看成「自我驗證的預言」，而不是「忠於歷史的發展」，可能會更有幫助。在大多數時候，「中華」指的並不見得是對事實的描述，而是集體意識的一種形式：許多人有強大信念，覺得中國註定要成為世界的文明核心，這種意向再製了共同期望，而人們希望可以實現自己創造的這種預想。換句話說，「中華」意識形態的支持者打造了共同期望，而行動者則在這個基礎上實踐自身的行為，是以「自我驗證的預言」在很多方面都能解釋中國在追尋新世界秩序、與帝國遙相呼應時，背後的驅力是什麼，只有當一定數量的集體行動者相信「中華」在中國裏時，「中華」才得以存在。因此，從「自我驗證的預言」來看，又會再度問出了「行動者」是誰這個問題：該是誰以現實或是以歷史之名來創造這些期待呢？又該是誰去實踐這些期待呢？中國的經典《中庸》這麼說：

只有世界上修養全美全善的人，才有聰明睿智，足以從上位者的視角照看萬物……如此，他的名聲傳遍了中國諸政權的土地，影響力甚至遍及了南北邊疆的各個族群，只要靠船、靠車、靠人力到的了的地方，有上天遮蓋的地方，有大地承載的地方，有日月照耀的地方，有霜露集結的地方，只要是有血氣的人，每個人都會尊重他、敬愛他。

（《中庸‧第三十一章》：「唯天下至聖，為能聰明睿知，足以有臨也……是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊；舟車所至，人力所通，天之所覆，地之所載，日月所照，霜露所隊；凡有血氣者，莫不尊親。」）

本文經台灣商務印書館授權轉載，摘錄自《政治學家寫給所有人的中國史：從朝代更迭、塑造政體、身分認同談中國政治思想》一書。

