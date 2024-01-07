「中國式和平」如何實現 中國政治思想家的新挑戰︱專家有話說
有哪些情勢和挑戰，是當代中國的政治思想家可能會想要有所回應的呢？在我們生存的21世紀中，這個時代的經濟、社會互動都不斷全球化、毫無休止，隨着資本的流動以及新科技的到來，既有國家之間相互依存的程度也大幅上升，許多能深刻影響人民生活的動力和決策，現在也益發有跨越邊界的趨勢；過去以領土國家為邊界所產生的政治形態，現在漸漸地跟不上世界發展。在全球化的時代、在歷史的新階段中，政治行動者面臨許多前所未有的威脅和機會，至於根深柢固的既存結構如何能與這種交互連結相彌合，尤其有待觀察。
撰文：金英敏（김영민；韓國首爾大學政治系教授，美國哈佛大學東亞思想史研究博士）
中國也不例外。在21世紀中最重大的政治發展之一，便是中國興起成為了全球勢力：一方面來說，中國擁抱市場經濟導向的發展，與其他的國家交換商品和想法，被納含進廣大的世界中，與日漸交融的世界鏈在一起，在世界政治中也益發成為核心要角；在另一方面，馬克思主義在中國內部的重要性也慢慢消退，令中國人不得不開始重新思考自身的傳統。最近數十年來，中國政府慷慨激昂、一心一意地認為中國是存在數千年的大一統的國家，稱中國基本上是融合一體、每一塊都不可分割，而許多中國思想家都希望能進一步發展理論，好把後馬克思的中國社會創建在更為耐久的基礎之上。中國的傳統過去被看作是社會的阻礙，而在現在的這種狀況中，則搖身一變成為重塑中國的資源。
簡單來說，中國似乎被困在了自己矛盾的兩種承諾中，一方面是全球化發展，另一方面則是形塑自己身分的、範圍有限的歷史進程；當長久以來，「中華」的身分賦予中國至高無上的地位時，當代中國最主要的動力之一，便是在全球化的世界中找到自己的定位。對中國的政治思想家而言，挑戰的難點在於要如何發明政治理論，以同時面對這雙重的挑戰，讓「中國式和平」（Pax Sinica）的雄心壯志能令人嚮往、能有機會可以實現。當然，要是以明擺着的軍事手段將帝國之手伸得太遠，對任何國家來說，最終都要付出慘重的代價，甚至有可能會摧毀整個地球；更為可行的做法則是建構某種世界秩序，好讓中國即便不是世界文明的中心、至少也是文明的源頭。
因此，面對變動中的社會、經濟和政治情勢，普世帝國的觀念也與現況發展出新的關係。例如，有許多思想家都注意到，中國的自我認知常常將政治想像置於「天下」的層次，而並不只是東亞而已，就他們來看，在21世紀中國所繼承的各種遺緒中，中文所談的「天下」可以看作是思想資源，對希望想像新世界秩序的人來說，可以作為指導和參考。本書希望呈現的是，在理解中國政治思想傳統時，比起過度簡化的論證來說，對特定的歷史脈絡進行考察是更為合理的做法；在這種觀點中，當中國人投入昭昭天命、建設新世界秩序的同時，也召喚了中國政治思想，與帝國遙相呼應，這種做法有雙重的重要性：首先，這種帝國理念代表的，僅僅是中國傳統可用的思想資源的其中一種；其次，試着想達成這種目標的做法，表示中國政治思想仍然充滿活力，是塊高度競爭的思想沃土。
為了充分理解這種活力，把中國的這種目標看成「自我驗證的預言」，而不是「忠於歷史的發展」，可能會更有幫助。在大多數時候，「中華」指的並不見得是對事實的描述，而是集體意識的一種形式：許多人有強大信念，覺得中國註定要成為世界的文明核心，這種意向再製了共同期望，而人們希望可以實現自己創造的這種預想。換句話說，「中華」意識形態的支持者打造了共同期望，而行動者則在這個基礎上實踐自身的行為，是以「自我驗證的預言」在很多方面都能解釋中國在追尋新世界秩序、與帝國遙相呼應時，背後的驅力是什麼，只有當一定數量的集體行動者相信「中華」在中國裏時，「中華」才得以存在。因此，從「自我驗證的預言」來看，又會再度問出了「行動者」是誰這個問題：該是誰以現實或是以歷史之名來創造這些期待呢？又該是誰去實踐這些期待呢？中國的經典《中庸》這麼說：
只有世界上修養全美全善的人，才有聰明睿智，足以從上位者的視角照看萬物……如此，他的名聲傳遍了中國諸政權的土地，影響力甚至遍及了南北邊疆的各個族群，只要靠船、靠車、靠人力到的了的地方，有上天遮蓋的地方，有大地承載的地方，有日月照耀的地方，有霜露集結的地方，只要是有血氣的人，每個人都會尊重他、敬愛他。
（《中庸‧第三十一章》：「唯天下至聖，為能聰明睿知，足以有臨也……是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊；舟車所至，人力所通，天之所覆，地之所載，日月所照，霜露所隊；凡有血氣者，莫不尊親。」）
本文經台灣商務印書館授權轉載，摘錄自《政治學家寫給所有人的中國史：從朝代更迭、塑造政體、身分認同談中國政治思想》一書。