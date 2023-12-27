復旦專家稱「中國退休年齡太早」惹議　網民斥：再說嘴巴撕爛！

內地人口老齡化現象嚴重，復旦大學人口與發展政策研究中心教授彭希哲，日前就此表示，「中國退休年齡還是太早」，與日益增長的平均預期壽命形成了鮮明對比，使得現有的養老金制度面臨長期維持的壓力。



國務院規定，內地職工現行退休年齡是，男性60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲。（視覺中國）

彭希哲表示，「中國退休年齡還是太早，當我們是退休以後，我們還有將近30年的時間，要領取養老金，肯定是沒有辦法維持。」他認為，隨着人口老齡化的加速，延遲退休成為了一個必然的選擇。

彭希哲解釋說，延遲退休並不意味「一刀切」，而是應該採取靈活的退休制度，允許有條件的行業或地區根據實際情況先行試點。通過這樣的措施，退休可以逐漸從一種強制的制度安排，轉變為個人和市場選擇的結果。

針對延遲退休會擠占年輕人就業機會的質疑，彭希哲反駁，退休人員和年輕人幾乎在不同的市場就業，兩者之間並無直接的競爭關係，「一些行業如IT、金融等，對高技能、經驗豐富的老年人才需求旺盛，這些老年人與年輕人共同競爭，不僅可以提高整個社會的就業質量，還可以促進代際間的交流與合作。」

彭希哲表示，中國退休年齡還是太早。（影片截圖）

彭希哲又指，推行延遲退休制度需要綜合考慮多方面的因素，包括老年人的健康狀況、家庭需求和社會角色等。他建議，政府可以採取激勵措施，如提供培訓和就業機會、完善社會保障體系等，鼓勵老年人自願選擇延遲退休。

不過相關言論引發廣泛爭議，網民點睇：

「堅持工作一萬年。」

「再說嘴巴撕爛！」

「那你自己幹到躺板板再退休唄，沒人攔你又。」

「建議給專家們多增加些工作量吧，他們真的太閒了。」

「建議取消專家退休制度，反正就出一張嘴，可以幹到拔氧氣管那一秒，加油哦。」

「國內的專家拼命研究如何可以更加科學，高效地搞中國人，他們跟中國人有仇。 ​」

「建議所有覺得退休年齡太早的所謂的專家、教授們都必須工作到80歲，不行把你們的父母也拉出來工作到去世的那一天？ ​」



根據《國務院關於安置老弱病殘幹部的暫行辦法》和《國務院關於工人退休、退職的暫行辦法》的規定，內地職工現行退休年齡是，男性60周歲，女幹部55周歲，女工人50周歲。