北大學子弒母｜律師：吳謝宇求生欲強　已提交不核准死刑法律意見

北京大學高材生吳謝宇弒母案，福建省高級人民法院去年5月二審裁定駁回上訴，維持判死刑。

1月11日，吳謝宇死刑覆核辯護律師鄭曉靜表示，目前已向最高人民法院提交不核准吳謝宇死刑的法律意見，並透露吳謝宇求生欲望很強，希望能活着贖罪。



《南方都市報》報道，鄭曉靜表示，已向最高人民法院提交不核准吳謝宇死刑的法律意見，辦案法官需要討論案件後，再決定是否核準死刑，「最高法表示春節後會進行回應」。

報道指，辯護律師在提交的《對吳謝宇不核准死刑的法律意見》中認為，「該案是家庭悲劇、社會悲劇、教育悲劇」。

鄭曉靜介紹，二審宣判後，她去年11月11日曾到福州市第一看守所會見吳謝宇。吳謝宇在看守所的精神狀況比較穩定，求生欲望很強，希望能活着贖罪。

吳謝宇向她表示，如果能活着，不管到哪裏，都會做個對社會有用的人。在看守所裏，吳謝宇還給外婆、舅舅、阿姨等人寫了道歉信，表示自己「確實做錯了，很後悔」。

辯護律師在提交的《對吳謝宇不核准死刑的法律意見》中認為，「該案是家庭悲劇、社會悲劇、教育悲劇」。（南方都市報）

據此前報道，2015年7月，吳謝宇在家中殺害母親謝天琴，將屍體用床單及大量塑膠薄膜層層包裹，再放上活性碳及冰箱吸味劑，並在家中安裝多個閉路電視鏡頭及警報器。半年後，其舅舅登門時才發現謝天琴的屍體。吳謝宇犯案後一直銷聲匿迹，直至2019年4月21日，吳在重慶江北機場被警方拘捕。同年5月27日，福建福州市晉安區檢察院以涉嫌故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪對吳作出批准逮捕決定。

2021年8月，福州市中級人民法院對吳謝宇以故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪數罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並罰款10萬3千元。宣判後，吳謝宇提出上訴。

去年5月，福建省高級人民法院二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。法院認為，綜合全案證據，吳謝宇作案時具有完全的辨認能力和控制能力。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。