「世界玩具工廠」廣東澄海：攬全球33%產能　打造超千億產業集群

走進廣東省汕頭市澄海區，玩具企業廠房鱗次櫛比，玩具廠內一片繁忙生產景象。工人們正將一個個走出流水線的玩具進行打包、封裝，運送玩具的大小貨車來回穿梭。



這裏包攬了全球玩具33%的產能，每天有600多萬件玩具產品從這裏銷往全國，走向世界各地。澄海玩具產業的蓬勃發展，是廣東「百千萬工程」落地見效的縮影。在廣東「製造業當家」「產教評」技能生態鏈的引領下，澄海玩具迎來了產業鏈與人才鏈的深入交融，助力澄海玩具產業不斷向高端化、智能化、數字化、綠色化邁進，成為汕頭最具特色、最有活力的支柱產業。

據統計，在澄海的玩具生產經營單位已突破5萬家。培育了超10萬個市場主體、10家上市企業、一大批頗具實力的工業企業，行業整體從業人員超過12.5萬人。

2021年12月2日，在廣東汕頭市澄海區一家商務展覽公司，工作人員在展示玩具線上展廳。（新華社）

產業發展有活力 打造超千億產業集群

在玩具展廳內，機器人配合音樂翩翩起舞、賽馬競速沙盤隨玩家動作決定速度、組裝出來的機械猛獁象通過平板電腦的指令做出各種動作。「你能想到的玩具，都能在澄海找到。」這是在玩具行業中廣為流傳的一句話。上世紀70至80年代，借改革開放的春風，澄海人使用手工模具、手動註塑機等簡單設備開啟了玩具產業的春天。

從有到優，從優到強，再到尋求獨創，歷經40年的發展和幾代人的沈澱，澄海玩具產業已擺脫了傳統的「作坊式」生產模式，實現從簡單的加工產業向創意產業、文化產業等高端產業轉型升級。年產值近500億元，現擁有玩具生產經營單位5萬多家，從業人員12.5萬人，計劃至2030年產值達到1000億元。

破解結構矛盾 技能生態鏈賦能

產業的發展，離不開高素質人才的支撐。在澄海玩具產業高速發展的背後，是企業對人才的求賢若渴。

「產業發展需求加大，技能型人才缺口長期存在。」奧飛實業人力行政管理經理邵啟帆直言，產業技術人才難招。「目前奧飛實業工廠用工大概在1800人。近年來，隨著工廠的轉型升級，我們對技能人才需求越來越大。」

2021年12月1日，在廣東汕頭市澄海區一家玩具文旅產業園，工作人員在整理玩具展櫃。（新華社）

事實上，不僅僅是玩具業，隨著廣東產業轉型升級加快，新技術、新業態湧現，出現「產業缺青年、青年缺就業」的結構性矛盾。

對此，廣東省人社廳開展了「產教評」技能生態鏈建設對接活動。創新技能人才培養模式，幫助青年掌握新技術新技能，破解結構性矛盾。

「以『人才鏈』賦能『產業鏈』，為產業鏈現代化釋放新動能。」廣東省人力資源和社會保障廳黨組書記、廳長杜敏琪介紹，廣東省人力資源社會保障廳瞄準20個戰略性產業集群，積極打造63條「產教評」技能生態鏈，著力構築產業人才「蓄水池」。

前不久，一場名為汕頭市構建「三新兩特一大」產教評技能生態鏈推介會在汕頭舉行，有效緩解了澄海玩具企業的用工需求。會上，汕頭市人力資源和社會保障局、廣東省粵東技師學院、汕頭技師學院、汕頭市紡織服裝產業協會、澄海玩具協會簽訂了政校企三方共建合作協議，將為汕頭玩具產業提供人才支撐。

汕頭市人社局培訓教育科科長王瑋介紹：「為解決好玩具等產業用工難問題，市人社局多管齊下，通過搭建供需對接橋梁，挖掘開發本地勞動力精準匹配就業，多渠道搭建勞務協作平台，優化企業用工服務，開展校企合作交流對接，全力為企業引進勞動力和人才，服務供需解決企業用工需求。」

廣東汕頭市澄海區一家玩具文旅產業園拍攝的玩具展品。（新華社）

汕頭技師學院機電工程專業主任姚東升介紹：「通過產教評技能生態鏈，培養技能人才，不僅能促進學生就業，還能滿足企業用工需求，助力汕頭產業高質量發展。」

從「製造」到「智造」 小玩具背後的大產業

「我們的生產線已經可以實現關燈生產，成為『黑燈工廠』。以前車間裏照明全開，看見的都是工人，現在生產現場沒人照看，機器照樣能運轉自如。」高德斯精密科技有限公司黨支部書記、董事陳藝生指著忙碌的生產線介紹。

走進位於澄海的高德斯精密科技有限公司大門，墻上大屏幕實時顯示的生產狀況引人駐足：各條生產線基本實現智能化、自動化，高精度通用積木件從註塑機中被源源不斷地「吐」出來，每天出庫量達4000萬個顆粒。

「這些通用積木件將分別提供給十來家玩具企業，下遊玩具企業無需再把資金和精力放在註塑件上，可以專註產品設計和品牌創新。」陳藝生介紹，他們提供的通用件誤差被嚴格控制在0.02mm以下，只是一根頭發絲直徑的1/5，連續生產100個批次顏色也基本上不會有偏差。

東汕頭市一家精密科技有限公司生產積木顆粒的車間。（新華社）

高德斯數字化工廠以「精密製造」深耕積木供應鏈細分領域，從製造環節提升產業鏈，這樣一來，從設計到生產再到銷售的全鏈條模式被打破，上下遊企業可以主抓設計和營銷，從而使各環節分工更專業化。

同樣實現智能生產的還有偉達智能裝備股份有限公司的數字化試驗註塑車間。從進料、生產到成品，智能平台系統將生產數據採集傳輸到雲端進行分析，按標準實時優化工藝參數、能耗，確保生產過程持續處於最佳狀態。

高德斯、偉達等企業生產線上的轉變，是澄海玩具產業實施技術改造、推動數字化轉型和智能化升級的縮影。今年以來，全區超100家企業進行了數字化改造，生產效率普遍提高30%，玩具積木、魔方等細分領域已基本實現智能化製造，產業集群數字化水平顯著提升。