內地男高樓丟磚塊砸死28歲女遊客求死刑　被害者姊姊追究物業責任

2022年吉林省長春市一名周姓男子因為有厭世心理，卻沒有勇氣選擇輕生，竟因此躲在高樓層建築物上向下丟東西，試圖行人砸死、換取死刑，結果真的將一名女遊客砸死。



去年11月，長春終極人民法院審理後，判周男死刑、褫奪公權終身。被害者姊姊則強調，會繼續追究物業的責任。



據早前報道，今年28歲的婁女大學畢業後留在北京一間國企從事法務工作，她6月22日從北京到長春看望高中同學，當晚10時半左右，在紅旗街萬達廣場夜市小吃街買東西時，遭從天而降的磚頭砸中，，不幸離世。經調查，嫌疑人是租住在萬達公寓的一名江西籍周姓男子，事發前該男子曾多次從高空扔下物品。

有目擊者稱，當時共有三塊磚頭從天而降，一塊落在婁女右後方、一塊落在婁女左後方、另一塊則落到她額頭上。現場畫面顯示，婁女倒在一間燒烤攤檔前，面朝下趴在地面一動不動，頭部流出大灘血跡。

內媒報道，周男因為有厭世心理，但沒有勇氣選擇輕生，2023年6月間跑到一棟高樓層建築物，向下投擲5公升的桶裝水、3罐沒有開封的可樂罐，試圖將路人砸死。第一次投擲以後，周男將2名行人砸傷，不過無人報警。

於是他隔了一個禮拜，再度選中了一棟高樓建築物，從32樓、33樓向下丟磚塊，結果砸中了小婁（化名），導致小婁重度顱腦損傷，搶救後無效身亡。周男砸完磚塊後下樓查看，發現將小美砸死，於是跑去公安機關投案自首，他也被依照以危險方法危害公共安全罪起訴。

被害者姊姊：將追究物業方責任

吉林長春市中級人民法院近期做出一審判決，法官認為周男犯了以危險方法危害公共安全罪，因此判處死刑、褫奪公權終身。

11月27日，吉林省長春市中級人民法院公開審理這起鬧市高空拋物致人死亡案。公訴機關認為周某以其他危險方法致一人死亡、一人輕微傷，當以危險方法危害公共安全罪追究其刑事責任，建議判處其死刑。周某到案後曾向公安機關供述：「自己想死不敢跳樓，想扔磚頭砸死人，之後被公安機關抓走執行死刑。」庭審中，周某對上述供述表示認可，並稱「希望（被判處死刑）安樂死。」

受害人小婁的姐姐婁女士（化名）表示，「本次公開庭審讓我們切實感受到了法律的公平正義，我相信妹妹所熱愛的法律會給她一個公道。」婁女士表示，此案結審後，將繼續追責萬達廣場、物業方。「這件事不僅僅是針對我妹妹，而是涉及每一個人頭頂的安全。」

網民點睇：

「經查，周某曾多次高空拋物」，為什麼一開始就沒有被逮捕？

「死亡對他來說是種解脫，不能讓他得逞。」

「個人觀點：隨意把各種物件（包括但不限於酒瓶、啞鈴、磚頭等）高空拋物的可能有反社會人格，需要片警提前介入，而不是造成嚴重傷害之後才介入。」

「一個弘揚社會正能量的判決。」

