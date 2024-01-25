國防部：祖國統一台灣當歸　解放軍以行動說話　常態組織軍事行動

1月25日下午，中國國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校在答記者提問中表示，「祖國統一，台灣當歸，解放軍始終以行動說話。」並強調，近期解放軍東部戰區在台島周邊組織聯合戰備警巡，是近一步增強打仗能力，捍衛國家主權。



記者會上，有記者提問表示，「台灣外事部門稱，大陸就台灣選舉發布的答問不符合國際認知和兩岸現狀，呼籲大陸尊重選舉結果。」

對此，吳謙指出，台灣地區選舉是中國的地方事務。這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島上主流民眾。不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。

1月25日，中國國防部例行記者會上，吳謙大校答記者問。

他提到，80年前，中美英三國發表《開羅宣言》，明確規定「把日本所竊取的中國領土台灣歸還中國」。1945年中美英蘇聯合出版的《波茨坦公告》第八條規定「《開羅宣言》條款必將實施」。1971年第26屆聯合國大會通過的第2758號決議明確了世界上只有一個中國，不存在「兩個中國」、「一中一台」。這一系列具有國際法律效力的文件確認了台灣是中國不可分割領土的歷史和法理事實。

吳謙強調，中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀。台灣永遠不是一個國家，「台獨」永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。祖國統一，台灣當歸。中國人民解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。

還有記者提到，近期解放軍在台灣島周邊進行海空聯合戰備警巡的目的何在。

吳謙答道，例行性海空兵力聯合戰備警巡，是進一步提升部隊實戰化訓練水平，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。解放軍持續訓練兵力備戰，將繼續常態組織有關軍事行動。

吳謙還強調，如果「台獨」分裂勢力挑釁、逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。這是14億多中國人民的堅定意志，也是中國人民解放軍的神聖使命。