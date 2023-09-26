公安部：今年1-8月破獲毒品犯罪案件2.6萬宗　繳獲各類毒品16.5噸

據《央視新聞》報道，中國公安部新聞發布會公布，今年1至8月，全國共破獲毒品犯罪案件2.6萬宗，拘捕毒品犯罪嫌疑人3.9萬名，繳獲各類毒品16.5噸。同時，各地統籌推進禁毒「清源斷流—2023」行動和全國公安機關夏季治安打擊整治行動，嚴厲打擊整治毒品違法犯罪活動，取得明顯階段性成效。



據悉，今年1至8月，全國共破獲毒品犯罪案件2.6萬起，抓獲毒品犯罪嫌疑人3.9萬名，繳獲各類毒品16.5噸，同比分別上升10%、16.4%、24.7%，查處吸毒人員11萬人次，同比下降18.1%。1至8月，全國新發現吸毒人員4.5萬人，同比下降10.6%。

另據統計，6月份全國公安機關夏季治安打擊整治行動以來，各地共破獲毒品犯罪案件7000多起，抓獲毒品犯罪嫌疑人1萬余名，繳獲各類毒品4.8噸。

據公安部相關負責人介紹，今年以來，各地集中開展了涉依托咪酯等新型毒品違法犯罪活動的打擊整治專項行動。針對「笑氣」對人民群眾特別是青少年的現實危害，下發關於加強「笑氣」問題治理的通知，加大依法懲治力度，集中治理「笑氣」問題。針對麻精藥品替代濫用問題，公安部還會同藥監局、衛健委新增10種麻精藥品，聯合開展麻精藥品監督管理專項檢查。經過半年多持續打擊整治，初步遏製了新型毒品問題發展蔓延態勢。