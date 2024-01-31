北大學子弒母案｜曾稱希望能活着贖罪　吳謝宇今被執行死刑

北京大學高材生吳謝宇弒母案震驚輿論，今日（31日），吳謝宇死刑覆核辯護律師鄭曉靜透露，她向福州市第一看守所聯繫要求安排會見吳謝宇，獲答覆吳謝宇今日被執行死刑。央視報道指出，福州市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對吳謝宇執行了死刑。



鄭曉靜表示，她向福州市第一看守所聯繫要求安排會見吳謝宇，看守所警員答覆稱，上午8時吳謝宇已被法院帶走準備執行死刑，「不用來了」。央視報道指，2024年1月31日，福州市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對吳謝宇執行了死刑。福州市人民檢察院依法派員臨場監督。執行死刑前，福州市中級人民法院告知吳謝宇可以申請會見親屬，但吳謝宇未提出申請。

據此前報道，2015年7月，吳謝宇在家中殺害母親謝天琴，將屍體用床單及大量塑膠薄膜層層包裹，再放上活性碳及冰箱吸味劑，並在家中安裝多個閉路電視鏡頭及警報器。半年後，其舅舅登門時才發現謝天琴的屍體。吳謝宇犯案後一直銷聲匿迹，直至2019年4月21日在重慶江北機場被警方拘捕。同年5月27日，福建福州市晉安區檢察院以涉嫌故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪對吳作出批准逮捕決定。

2023年5月30日上午，福建省高級人民法院對吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身份證件上訴一案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。根據一審判決，被告人吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金10.3萬元（人民幣．下同）。

最高人民法院覆核確認，被告吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，其父病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴的念頭，並網購作案工具。2015年7月10日17時許，吳謝宇趁謝天琴回家換鞋之際，持啞鈴杠連續猛擊對方頭面部致其死亡。後吳謝宇向親友隱瞞謝天琴已被其殺害的真相，虛構謝天琴陪同其出國交流學習，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友144萬元予以揮霍。為逃避偵查，吳謝宇購買了10餘張身份證件，用於隱匿身份。

最高人民法院認為，被告吳謝宇故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為又構成詐騙罪；購買多張居民身份證，其行為還構成買賣身份證件罪，應依法並罰。吳謝宇所犯故意殺人罪手段殘忍，情節惡劣，罪行極其嚴重，嚴重違背人倫道德，嚴重踐踏社會公眾的認知和情感，造成了極其惡劣的社會影響；吳謝宇連續實施故意殺人、詐騙、買賣身份證件犯罪，主觀惡性深，且毫無悔罪誠意，應依法懲處。

圖為吳謝宇在福建的家。（資料圖片）

值得一提的是，一審庭審期間，吳謝宇曾透露其變化源自於父親肝癌病逝，「爸爸不在就不是一個完整的家。」而媽媽為了不耽誤他學習，好多事情不跟他說，不讓他操心。吳謝宇指他的內心世界很孤獨，在北京求學時心理狀況發生更大變化，開始變得厭世。

吳謝宇還覺得自己能看透他人的想法，那時謝天琴生病了沒有胃口吃飯，他認為媽媽這種狀態就如《紅樓夢》中即將死亡的林黛玉。他還說，曾在一本小說中看到：「愛你愛到極端的時候，你不敢做的事情你不能做的事，我替你解決，我什麼事都給你解決。」因此他產生念頭：「不如和我媽一起死，這樣就可以和爸爸在一起了。」

吳謝宇還說，在他的概念中，殺害母親這事就像是推理完成一個數學模式，每一步該怎麼準備、安排、實施都在他的控制之中。他將日子選定在2015年7月10日，因為他的生日是10月7日，日期正好倒轉。

法院判決，吳謝宇犯故意殺人罪、詐騙罪、買賣身份證件罪，數罪並罰，決定執行死刑。（資料圖片）

1月11日，鄭曉靜曾表示，已向最高人民法院提交不核准吳謝宇死刑的法律意見。她透露，吳謝宇在看守所的精神狀況比較穩定，求生欲望很強，希望能活着贖罪。

吳謝宇並向鄭表示，如果能活着，不管到哪裏，都會做個對社會有用的人。在看守所裏，吳謝宇還給外婆、舅舅、阿姨等人寫了道歉信，表示自己「確實做錯了，很後悔」。