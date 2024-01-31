社科院：2023年中國家庭人均旅遊花費4984元　住宿餐飲成兩大核心

《澎湃新聞》報道，1月31日，中國社會科學院財經戰略研究院等三部門聯合發布《旅遊綠皮書：2023-2024年中國旅遊發展分析與預測》。數據顯示，2023年中國家庭人均旅遊花費為4984元（人民幣，下同），旅遊消費增加以「吃」「住」為核心。



本次全國性調查通過網絡開展，調查對象覆蓋31個省區市304個地級及以上城市，調查內容涉及旅遊活動參與、旅遊消費支出、旅遊滿意度等，最終獲得有效樣本3420個。

結果顯示，2023年以來，中國家庭人均旅遊花費為4984元。在不考慮物價上漲因素情況下，按可比口徑，較2020年增加1189元，增長31.3%。45.3%受訪者未來一年將增加旅遊消費支出，18.2%受訪者預計2024年家庭人均旅遊花費較2023年增長30%及以上。

社科院調查顯示，2023年中國家庭人均旅遊花費4984元。（VCG）

調查結果同時顯示，與過去相比，2023年以來，受訪者旅遊消費支出增加項目中排名前三的依次為住宿消費（77.8%）、餐飲消費（71.9%）和購物消費（45.0%），增加交通消費（35.2%）和門票消費（27.1%）支出的比例則相對較低，娛樂消費（8.3%）最少。

文創產品近年受到越來越多遊客喜愛。（VCG）

此外，調查結果還顯示，2023年以來，分別有21.1%、28.2%和24.6%的受訪者在旅遊過程中花費了101-300元、301-500元、501-1000元用於購買文創產品，個人在旅遊過程中購買文創產品平均花費金額為640元。在購買文創產品類別偏好方面，工藝品類、收藏紀念類和食品類最受青睞，占比分別為57.5%、55.4%和50.2%。