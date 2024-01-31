劉德華接棒成龍當選中國電影家協會副主席　陳道明連任主席

中國電影家協會第十一次全國代表大會、中國美術家協會第十次全國代表大會昨日（30日）分別在北京閉幕。

會上確立陳道明連任中國電影家協會第十一屆主席，范迪安連任中國美術家協會第十屆主席。香港影星劉德華接棒成龍當選中國電影家協會副主席；香港著名畫家林天行、廖井梅當選中國美協理事。



中國電影家協會第十一次全國代表大會、中國美術家協會第十次全國代表大會於1月29日至30日在北京召開。與會代表分別審議通過了工作報告，修訂了《中國電影家協會章程》和《中國美術家協會章程》，選舉產生了中國電影家協會和中國美術家協會新一屆領導機構。

中國影協第十一屆副主席：于冬、王健兒、尹紅、鄧光輝、劉德華、吳京（滿族）、張冀（土家族）、郭帆、黃渤、黃曉明、傅若清、霍廷霄當選。

中國美協第十屆副主席由馬鋒輝、王來文、劉傑、劉萬鳴、祁海峰、李翔、李象群（滿族）、吳為山、陸慶龍、林藍、鄶振明、龐茂琨、賈廣健、高世名擔任。另外，香港著名畫家林天行、廖井梅當選中國美協理事。

值得注意的是，陳道明先前是中國電影家協會第十屆主席、範迪安先前是中國美術家協會第九屆主席，兩人這次都屬於連任。香港影星劉德華則接棒成龍首次當選影協副主席，近年新作《拆彈專家》系列、《流浪地球2》等在內地都廣受好評。

今年68歲的陳道明是內地家喻戶曉的影視演員，在電視劇和電影兩個領域都饒有建樹。他的電視劇代表作包括《圍城》《康熙王朝》等，電影代表作包括《我的1919》《歸來》等。

範迪安是中國當代畫家、藝術評論家、美術教育家。其油畫作品包括《引得春風進山來》《時代新貌》《奔流不息》《彝家新居》《建黨百年·回望遵義》等。除了創作，範迪安也從事美術評論、研究和策展，主要專著包括《世界藝術史》《世界高等美術教育叢書》《中國當代美術：1979—2010》等。