周潤發與劉德華變「新疆警察」？「新疆受害者資料庫」名單惹議

近日，「新疆受害者數據庫」就新疆問題發布「新疆警察名單」，聲稱要對這些警察問責。然而，內媒《觀察者網》報道指，這份名單屬蓄意捏造，名單中竟然出現著名香港演員周潤發和劉德華的照片，一度淪為笑柄，引發網友群嘲。



公開資料顯示，「新疆受害者資料庫」（Xinjiang Victims Database）是試圖記錄目前所有已知的被關押在中國新疆再教育營人員的資料庫，由俄裔美籍翻譯斌吉恩（Gene Bunin）建立。

報道指，1月6日，「新疆受害者數據庫」在Twitter上發布了一份毫無根據、蓄意捏造的所謂「新疆警察名單」，在眾多警察名單中竟然出現著名演員周潤發和劉德華的照片。事情一經發酵，引發眾多網友轉發，淪為笑柄。

CGTN《TheWorldToday》的主持人AnnaGE轉發表示：「如今編個反華故事可太簡單了，連當紅歌手/演員劉德華和周潤發都成了新疆警察了，我認為成龍不滿意被落下。」

（TWITTER）

美國獨立記者Danny Haiphong也轉發道：「香港著名演員劉德華和周潤發神奇地放棄了他們金光閃閃的職業生涯而成為新疆警察！不要胡編亂造。這群反華宣傳者是如此急切，捏造出這種低級的東西。」

（TWITTER）

有網民轉發表示自己認識這兩位「新疆警察」，並附上劉德華和周潤發的合照。有網民附上劉德華《無間道》中「我以前沒得選擇，現在我想做一個好人」的經典台詞劇照調侃。更有網民調侃：「看到周潤發都去烏魯木齊做警察了，演藝圈真是個殘酷的行業。」

去年（2022年）2月，國際勞工組織（ILO）專家委員會發布的報告中亦引用了「新疆受害者數據庫」的數據，對中國進行指責。中國外交部發言人汪文斌對此予以嚴厲駁斥，並指出所謂「新疆受害者數據庫」，實際上是反華勢力抹黑新疆、攻擊中國的工具。

中國外交部發言人汪文斌。（資料圖片）

此後，自治區新聞發言人伊力江·阿那依提在涉疆問題新聞發布會上，再次抨擊所謂「新疆受害者數據庫」內容粗製濫造，編造手法低級卑劣。他強調，這份所謂的「數據庫」完全是一個造謠庫、誣陷庫，根本就不值得相信。