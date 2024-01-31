｢中國產品空降｣入韓國消費十大關鍵詞　國產豆漿機銷量暴漲1300倍

韓國大韓商工會議揭曉的今年「韓國消費市場十大關鍵詞」，與中國產品相關的詞彙首次入選，其中包括「電商替代實體店」和「中國產品空降」等。 而近期在韓國市場風靡的「海外直購中國豆漿機」，便是最好的代表性產品。



據央視新聞報道，韓國最大的民間經濟團體——大韓商工會議揭曉了今年韓國消費市場的十大關鍵詞，內容涵蓋線上線下，最受韓國熱議的就是「電商替代實體店」、「提高運營效率」，以及「中國產品空降」等。報道稱數據顯示，韓國零售市場上，電商購物的滲透率將增至46.3%。

目前，除了韓國本土電商品牌外，隨著阿里巴巴等中國電商企業在韓國市場的影響力持續擴大，從20歲至50歲的主力消費群體，成為中國跨境電商的長期用戶。其中，中國製造的豆漿機便成為這一趨勢下的代表性爆款產品。

韓媒《朝鮮日報》報道指出，由於韓國牛奶價格上漲，中國豆漿機受到愈來愈多的韓國家庭歡迎。報道引述韓國最大電商平台Gmarket數據顯示，1月1日至25日期間，韓國國內的豆漿機銷量較去年同期增長7218%；但以海外直購的方式銷售的中國豆漿機，銷量則激增130100%（約1300倍）。

報道介紹，中韓兩國豆漿機品牌皆在中國製造，但相比中國品牌，韓國品牌的豆漿機價格要高出2至3倍。而且通過阿里巴巴等海外網站或者海外直購的方式購買一台中國豆漿機，僅需4~6萬韓幣（約235~350港幣）。

韓媒《朝鮮日報》報道稱，通過「海外直購」的方式銷售的豆漿機，銷售量較去年激增130100%。（朝鮮日報作圖）

中國豆漿機在韓國風靡的同時，韓國消費者中出現了「中國是豆漿機原產地」的觀念，即使可能出現難以獲得售後服務等問題，仍認為在設備原始製造商處購買會更划算，尤其目前並未出現針對中國產品的負面輿論。