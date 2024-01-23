佔全球2/3市場　「國字號」隧道鑽挖機暢銷海外展現中國製造實力

被稱為「工程機械之王」的隧道鑽挖機是開挖隧道利器，亦是衡量一個國家工業製造水平的重要標誌之一。

據央視報道，如今，全球每10台鑽挖機就有7台來自中國，在全球市場佔有率超過三分之二，尤其核心部件是名副其實的中國自主研發「中國心」。



央視報道稱，全球最大的地下工程裝備製造基地「鐵建重工長沙第二產業園」，一台全新下線的為客戶量身訂製，即將出口意大利的中國鑽挖機在全球最大的地下工程裝備製造基地「鐵建重工長沙第二產業園」正式交付。

從2023年9月開始，湖南自主研發的高端地下工程裝備首次出口義大利和歐盟市場以來，專為義大利工程製造的中國盾構機陸續下線交付。前不久，又有一台「鋼鐵巨龍」正式下線，即將踏上前往義大利的旅程。

「逢山開路、遇水架橋」，中國鑽挖機是隧道工程的得力幹將。廣東虎門珠江入海口建設中的的深江鐵路珠江口隧道，鏈接廣東東莞與廣州南沙，是目前中國最大水壓、最大埋深的海底隧道。水文、地質等狀況極為複雜，施工難度世界罕見。

而由中國鐵建打造的「深江1號」和「深江2號」鑽挖機同時從東莞虎門和廣州南沙方向相向開挖。宛如「鋼鐵巨龍」鑿岩破壁，用實踐證明中國製造的實力。

國產鑽挖機具有上萬個零件，根據不同的用途直徑不同。一般機身長度超過百米，重量達到數千噸，由刀盤、主驅動、盾體、管片拼裝系統、控制室、推進系統等幾部分組成。是名副其實的「國字號」重器，亦目前最先進的隧道開挖裝備，集機、電、液、信息、人工智能等高技術於一身，往往用來打通隧道的最後關鍵一環。