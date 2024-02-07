中東部經歷超預期複雜天氣　多地積雪超極值　凍雨範圍09年來最強

據《澎湃新聞》報道，自1月31日以來，時隔15年內地中東部地區再次進入入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣過程。中央氣象台數據統計，有18個省市受到波及，影響國土面積超過250萬平方公里。

尤其正值春運期間，中東部大部份省份的高速公路被限速或臨時管制，航班、列車延誤或停駛，交通幾近癱瘓。



《澎湃新聞》報道稱，本次雨雪相態變化複雜程度超乎預期。據中央氣象台稱，這次雨雪冰凍天氣過程是在東移加深的南支槽帶來的充分水汽與北方中高緯的冷空氣共同作用下引發的。其間，江淮氣旋加劇了降雪強度，使得2月3日和4日成為此過程中最強降雪時段。

冷空氣和暖濕氣流形成對峙，造成較長時間的複雜雨雪天氣。貴州中東部、湖南中北部、湖北中東部、安徽中部、河南東南部等地出現大規模凍雨，總面積超30萬平方公里，凍雨範圍及強度為2009年以來最強。據統計，中東部地區經歷了3天以上的凍雨天氣，其中湖北荊門、鐘祥、雲夢等地凍雨日數高達4天。

凍雨過後，湖北武漢樹掛冰棱柱。（視覺中國）

中央氣像台首席預報員董全表示，曾預計此輪雨雪天氣將於7號結束，「目前來看，可能要到8號白天才能基本上結束。」此輪雨雪相態變化的複雜性超出預期。如湖北、湖南發生了雨轉為雨夾雪，凍雨之後又會轉成雪，又轉回雨，雨夾雪、凍雨混合態的相態降水。

截止2月5日，凍雨帶來的低溫導致中東部地區積冰厚度最大達到18毫米。安徽蒙城積雪最深，達到24釐米；江蘇洪澤等5地最大積雪深度突破2009年以來2月歷史同期極值。

凍雨過後，湖北武漢樹掛冰棱柱。（視覺中國）

董全表示，即使雨雪停了，但影響將還會持續。尤其對於湖南，雪停之後才是影響最嚴重的時候，積雪結冰消融都需要時間。而且白天融化的積雪，在晚上冷空氣下又會結冰，結冰之後夜間出行危害仍非常大，還是要注意盡量夜間少開車上路。