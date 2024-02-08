農曆新年｜年三十禁忌一文看清　犯禁恐破運破財　過早瞓覺都唔得

2月9日就是除夕，清水孟國際塔羅小孟老師分享「除夕10大禁忌」。



包含打碎物品恐會破運破財、拿剪刀會把財運剪掉、入夜後洗澡曬衣會濕過年等等。

團年飯食菜不可咬斷要一次過放入口再慢慢咀嚼 點圖放大看看年三十的10大禁忌：

+ 11

1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財。

2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處理，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和污水，會噴濺到路過的神，從而使人倒楣。

【延伸閱讀】除夕團年飯宜忌｜吃5菜色助開運兼逢兇化吉 這3道菜上桌會衰一年（點圖放大瀏覽）：

+ 10

4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 忌咬斷長年菜：除夕吃團年飯，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

【延伸閱讀】立春8大禁忌逐個數 不宜剪頭髮有原因 做錯1件事恐影響全年運勢（點圖放大瀏覽）：

+ 12

8. 忌吃魚頭魚尾：圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 忌入夜後洗澡曬衣：需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物：以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。

小孟老師提醒，禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裏也比較舒坦。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

延伸閱讀：

橘子皮不要丟！除夕開運「換氣」就靠它 洗印章還能驅小人

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】