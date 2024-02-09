廣州南沙燈雕藝術展亮燈　四大新春文旅活動持續至元宵

春行至嶺南，怎能不來「南沙水鄉」走走看看？2月6日晚，隨著設計別致的新年花燈被逐一點亮，南沙「賞花燈 品年味 遊水上新春集市」系列活動之「新春燈雕藝術展」在南沙創享灣正式亮燈，閃亮開幕。



形式多樣的花燈。（羊城晚報）

據了解，「新春燈雕藝術展」將從2月6日（臘月二十七）至2月25日（正月十六）持續20天點燃南沙的火熱春節氛圍。此外，春節假期期間，南沙區還將圍繞「廣州過年、花城看花」的活動主題，組織四大文旅活動，讓廣大市民朋友切身感受南沙這座未來之城的濃濃年味。

土特產與非遺藝術結合，打造燈光盛宴

南沙青蟹、小虎麻蝦、葵花雞、一點紅番薯、新墾蓮藕、萬頃沙粉蕉、東湧果蔗……這些廣州市民熟知的南沙土特產在燈組設計師的巧手下變成了一盞盞形式多樣的花燈，象征南沙麒麟舞的燈組也十分惟妙惟肖。它們不僅是光的藝術品，更是文化的傳遞者，每一盞燈都講述著南沙的故事

形式多樣的花燈。（羊城晚報）

活動執行方負責人趙蓉蓉介紹，團隊從兩個多月前著手設計和準備，先後經過了5個不同版本的調整最終成型。

值得一提的是，燈組中涉及的所有「動物元素」都可運動的。燈組總設計師李林田告訴筆者，現在的花燈產品叫作非遺新造物，在傳統制燈技術之上加入了語音識別智能交互傳感器等裝置，實現了「非遺+科技」的創新。屆時，來到現場賞花燈的市民遊客，可以看到麒麟轉動頭部、青蟹舞動四肢、麻蝦舒展身體，動態十足。

除了設計用心，對新年花燈從色彩搭配到材質的選擇都十分講究，例如，麒麟燈組以紅黃為主色調，突出新春的喜慶氛圍；底部浪花選用藍色，象征「南沙藍」。在材質方面，據燈組安裝負責人王師傅介紹，考慮到燈組的應用場景需要具備透光、耐熱、防水等特性，選用「色丁布」作為裱糊的材質，花燈裏的燈泡也需要選擇耐用防水的性能，確保每一盞燈都能在春節期間安全、美觀地照亮南沙。

精彩的互動演繹給市民朋友帶來歡樂。（羊城晚報）

亮燈儀式現場，暖場的麒麟舞表演點燃了參觀市民的熱情，在掌聲和歡呼聲中，漢唐舞《唐宮夜宴》、器樂合奏《盛世國樂》和花燈舞《錦鯉豐年》相繼出場。來自湖北的劉女士告訴記者，因為天氣原因今年和家人選擇留在南沙過年，城區的新年氛圍非常好，除了當晚遊賞花燈，還計劃帶家人到就近的旅遊景點遊玩，感受一下過年氣氛。

市民程先生和太太則一早趕到現場等待亮燈，「前兩天路過的時候花燈還在安裝調試，整體效果還是非常不錯的，很有新年氛圍，今天一早過來等待亮燈，希望能拍到一些不錯的好作品。」程先生是位實打實的南沙粉絲，和太太到南沙定居三年以來，足跡遍布大半個南沙，「最近新開通的聚星橋，剛開市的新春花市，南沙有什麽新變化、新動態我們都會爭取拍下來，希望能夠借朋友圈宣傳南沙的美。」程先生表示。

四大文旅活動各具特色，將持續到元宵

隨著一盞盞新春花燈被點亮，「水上新春集市」系列活動也正式啟動，過年期間，南沙區文化廣電旅遊體育局推出了四大文旅活動。其中，「過年在南沙賞花燈、品年味、遊水上新春集市」活動，市民朋友可遊覽嶺南特色柚木古帆船，可品嘗水鄉特色美食，可體驗南沙傳統民俗，可搭乘龍船暢遊蕉門河，體驗古老水上趁墟。

「稻浪千燈遊」活動以農業為主題，在南沙都市農業實驗園設置三十多處賞燈點，燈光覆蓋整個景區，燈帶造型惟妙惟肖，既有以動物為主題的萌寵樂園，也有以瓜果蔬菜為主題的植物樂園，同時加入農耕文化遊戲互動、年俗文藝展演等互動體驗，讓市民朋友在遊戲中感受傳統文化的魅力。

醒獅舞龍表演。（羊城晚報）

南沙濕地「福『鷺』迎新春、龍騰『鸛』長虹」活動以濕地生態文化為核心，結合觀賞候鳥的特色，開展疍家集市、元宵燈謎、古風樂隊表演等8項迎春活動。同時，濕地還有4公里的徒步線路，讓市民朋友在看海觀鳥遊玩的同時，體驗到健身的快樂。

南沙天后宮「祥龍獻瑞賀新春」活動，由醒獅舞龍、特色互動、媽祖非遺體驗、主題燈光秀、新春集市、新春氛圍六大篇章組成，通過媽祖主題燈光秀、AR夜遊體驗、互動演藝等精彩演繹，為市民朋友送上龍年新春祝福。

2月24日元宵節當晚，南沙還將在明珠灣舉辦一場大型的無人機表演和煙花會演。1000多架無人機將以星空為幕，繪就「立足灣區、協同港澳、面向世界」「灣區之心、未來之城」的美好藍圖，激勵廣大幹部群眾在推進中國式現代化建設中走在前列；煙花會演將緊扣「龍年」和「灣區」主題，分為五個主題篇章，呈現繁花滿天的光影藝術魅力，打造一場盛大的藝術盛宴。

此外，南沙各鎮街還將組織開展新年音樂會、舞蹈表演、藝術展覽等惠民文化活動；聯合有關企業積極開展各種特色的促消費主題活動，讓市民朋友在春節期間享受到各種特色產品。

賞花燈 品年味 遊水上新春集市活動指引

時間

「賞花燈」活動：

2024年2月6日至2月25日，每天10:30-22:00

「品年味」活動：

2024年2月10日至2月14日，每天10:30-21:00。



「遊水上集市」各活動時間：

「水上集市」

2024年2月10日至2月14日10:30-17:30

「遊龍船」

2024年2月10日至2月14日10:30-21:00，每趟30分鐘，路線在創享灣－萬達之間往返，上下船均在創享灣碼頭。

「扒龍舟」

2024年2月10日至2月14日，每天上午10:30-11:30，下午15:00-16:00，每場教學及體驗60分鐘。

「古木帆船參觀」

2024年2月10日至2月14日10:30-21:00

「水上活動體驗」

2024年2月11日至2月13日9:00-18:00



地點

上述活動均設在創享灣（噴泉廣場附近），「水上活動體驗」除了在創享灣碼頭及其河岸設有乘船點，在南沙皮劃艇基地也設有分會場。



停車指引

1、創享灣停車場，可免費停車3小時

2、星河Coco park地下停車場，注冊會員免費停車6小時



本文獲《羊城晚報》授權轉載

