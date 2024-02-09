農曆新年風水｜龍年8簡單方法招財轉運　銀紙要朝這方向入利市封

農曆春節即將到來，許多人會大掃除、到廟裡走春拜拜沾喜氣，求新的一年運氣能更旺。



知名命理專家湯鎮瑋指出，2024年是甲辰龍年，天干甲是60甲子當中重新回到原點，地支辰代表龍也象徵財庫，所以2024年是重啟運氣的好機會，以及2024年也正好進入九運，如果好好的佈局可以一旺就旺20年。

同時他也分享8招新春招財法，讓大家都能順利轉運。

不止大門要貼春聯 廚房這樣貼可防小人 點圖放大看龍年招財轉運8招：

+ 22

第一招是把2023年的穢氣做一個總結，大家可以在除夕當天準備一個艾草包，把艾草包泡入陰陽水（冷熱水各半），再加少許的鹽巴後來清潔家中像是拖地，記得由內到外，由上到下。

第二招是犯太歲的五個生肖「龍」、「狗」、「牛」、「羊」、「兔」記得要去安太歲之外，打掃過後可以準備一個除穢包掛在大門門把（門內門外不拘)，象徵進出家門都可以平平安安。

第三招是可以在大門口準備紅色的地毯，九運最吉祥的顏色就是紅色，「紅就是喜，一喜擋三災，一紅擋九災」，也可以引財入室。

【延伸閱讀】農曆新年｜年三十禁忌一文看清 犯禁恐破運破財 過早瞓覺都唔得（點圖放大瀏覽）：

+ 11

第四招是大家過年在貼春聯時，可以貼有財神爺形象的，Q版形象的也可以，代表很吉祥吉利，進門可把財帶進來，外出又有財神爺保庇。

第五招是除了大門貼春聯，在居家風水象徵財庫的「廚房」中，側門和後門與雪櫃門上也可以貼小春聯，招貴人防小人，討一個吉利好兆頭。

第六招是2024年有三個煞方方位，分別是西方、東南方和南方，如果房間或床頭剛好是在或對這個方位，今年較容易運勢不佳、血光或病災意外，可以放葫蘆地毯，化解煞氣。

【延伸閱讀】除夕團年飯宜忌｜吃5菜色助開運兼逢兇化吉 這3道菜上桌會衰一年（點圖放大瀏覽）：

+ 10

第七招是洗澡也是象徵一種「除穢」，可以用一些包含檀香、艾草或抹草等配方的沐浴乳或肥皂洗澡。

第八招是送利市時，可以把吉祥話寫在利市封，象徵互相祝福，湯鎮瑋提醒，收利市的人不可嫌金額，包利市的人要也要有歡喜心，並提供兩個包利市的小技巧，一是記得放新錢，象徵換新運，第二是錢上的人頭（如有）記得朝利市袋下方，象徵錢包出去之後還會再回頭。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】