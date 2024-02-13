美斯風波｜內地著名足球節目片頭突換人　美斯鏡頭被悉數刪走

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）風波在內地餘波未了，有網民發現央視著名足球節目《天下足球》最新一期的片頭，突然將美斯的鏡頭更換，但換成德國名宿拿姆（Philipp Lahm）後，又惹來另一番辱華爭議。



美斯風波在內地仍未平息。（Getty Images）

隨國際邁亞密（又稱國際邁阿密）來港友賽但最終沒有上場，到日本後卻「龍精虎猛」地踢了超過半小時，「美斯之亂」漸漸演變成政治風波，大批網民及球迷高呼抵制，阿根廷國家隊下月到杭州的友誼賽最終取消。

除比賽遭抵制外，有國內網民發現逢周一晚上在央視播出的《天下足球》，其片頭已將所有美斯鏡頭撤換，最顯眼的是最後數秒，由美斯率領阿根廷在世界盃奪冠，換成拿姆在2014年以德國隊長高舉大力神盃的畫面；中間有一小段美斯身穿巴塞球衣慶祝，則被直接刪減成喇叭手奏樂的畫面延長。

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更換片頭並不出奇，不過該片段除美斯之外，所有鏡頭、內容、音樂都沒有更改，顯然是只將美斯的畫面撤走。亦有網民發現，節目將之前評選的年度百大入球中，來自美斯的入球被替換。

《天下足球》是央視自2000年後播放的足球節目，每期時長50分鐘，內容包括重要比賽精華、新聞、專題、十大入球及撲救等等，是內地最具影響力的足球題材電視節目。不過片頭將美斯換成拿姆，卻引來網民更大爭議。

《天下足球》是中國內地最具影響力的足球節目。（影片截圖）

有網民翻出拿姆在2022年，曾於德國《時代周報》撰文批評中國人權問題，標題為《在體壇也可以說不》。文章中該名前德國隊長以卡塔爾世界盃外籍勞工人權問題為開首，再寫到中國女子網球名將彭帥事件，闡述運動與人權息息相關，而且在文章最開始便明確寫道：「體育就是政治。」

拿姆的發言被內地網民認為是「乳華（辱華諧音）」，並表示「《天下足球》帶頭乳華」、「換個真乳的，也是服氣！」、「在你們眼裏一個莫須有未定論的罪名比真乳了還嚴重」。

亦有網民感嘆《天下足球》以往是一個「世界級的優質節目」，出產過不少經典專題，那些內容至今都能記得，「沒想到現在墮落成這樣」。