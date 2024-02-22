廣州瀝心沙大橋為三民島唯一陸路通道：島上斷水　村民有家難回

2月22日，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，被貨櫃船撞擊橋體斷裂。截至目前，事故已造成至少2人死亡、1名船員受輕微傷、3人失聯，另有2人獲救。涉事船主已被控制；事故船隻「良輝688」號已被轉移現場。



據悉，斷裂的瀝心沙大橋為廣州三民島居民出遊主要通道，事發後島上仍處於停水狀態。當地供水公司回應稱，因橋面斷裂，預計需4到5天才能完成施工恢復正常供水，目前已安排送水車解決島上居民緊急用水需求。



從橋樑被撞斷裂的影片可見，左邊橋體有水不斷流出，疑似供水管斷裂。

橋樑被撞斷裂後，島上多位村民反映，目前島上供水受到影響，處於停水狀態，且島上豐收的農產品也亟待運出，否則農民收入將受到影響。一名村民表示，「島上有很多種養戶，這個季節正收穫番茄和番石榴，這些不能在地裏放着，會爛掉。」

「希望能趕緊通水，保證物資供應。同時，也希望政府能推出官方交通工具幫助村民出行。」村民梁先生說，妻子和孩子還在島上，今晚他都不知道能否回家，也無法把他們從島上接出來。「島上沒有正規碼頭，早上我是在水閘邊登上船的，有一定危險。」

廣州瀝心沙大橋建成32年，系三民島居民出行的唯一陸路通道，平時車流量並不算大。事故發生後，相關部門第一時間趕赴現場全力開展應急救援工作。

廣州瀝心沙大橋是三民島唯一陸路通道。

廣東海洋綜合執法總隊派出15名執法人員和3艘執法船艇「中國漁政44170」「中國海監9003」和「中國海監9050」趕赴現場，並協調30多艘漁船配合屬地政府做好島上人員轉移和物資運送，保障島上居民生活與出行，協調轉移島上透析病人，協助維持水上交通秩序等保障工作。

相關部門正為島上村民運送物資。（長江日報）

資料顯示，三民島原名瀝心沙島，位於廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮西南邊，由圍墾灘塗而成，佔地面積14908畝，常住人口約7000人，全島由民建村、民興村、民立村三條村組成故稱三民島。

由於三民島是圍墾灘塗而成，土質鬆軟，土層深厚，土壤含有機物豐富，而且陽光及雨量充沛，極有利種植。但島上四面環水，出行十分不便，政府為了解決人們出行及農作物對外運輸困難問題，於1994年建設通車瀝心沙大橋，三民村民眾終於告別坐渡輪的日子。