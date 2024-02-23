美斯之亂︱阿根廷國家隊3月訪華取消　改赴美國參加兩場友誼賽

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在香港不出場比賽事件風波未停。據阿根廷國家足球隊官方微博消息，阿根廷國家隊取消3月18日至26日訪華，最新在微博公布改在美國參加兩場友誼賽。



根據阿根廷國家隊微博消息，阿根廷將分別於3月22日、3月26日與薩爾瓦多、尼日利亞進行友誼賽。

據此前報道，國際邁阿密（Inter Miami CF）2月4日在香港進行表演賽，美斯穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，引發輿論風波。2月9日，杭州體育局宣布，「鑒於眾所周知的原因，阿根廷隊3月杭州行取消。」2月10日北京足協則發布聲明，稱北京目前沒有舉辦美斯（梅西）相關賽事的計劃。

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▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼

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2月19日（周一）晚上9時，美斯在微博帳號「梅西LeoMessi10」發布一條2分多鐘的影片，回應來香港未上場事件。

影片中美斯稱，從職業生涯開始，就與中國有著非常緊密與特別的緣份，在中國的採訪、比賽都讓他留下美好的回憶。他解釋，「在香港比賽時有內收肌炎症，真的無法上場參賽，我感到不適，有加劇傷情的風險。」

針對外界猜測是否因政治因素拒絕上場，美斯回應稱，「如球迷們所知，我永遠想要參加每一場比賽，永遠嚮往球場，我聽到有人說我因爲政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的，如果真是這樣我甚至不會去日本，或者像之前那樣多次訪問中國。」