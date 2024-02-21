美斯之亂｜楊永杰：市民不開心　但證有國家支持「香港唔係好蝦」

立法會今日（21日）討論「擦亮香港旅遊品牌」議員議案，提出議案的「A4」聯盟立法會議員楊永杰稱，阿根廷球王美斯來港表演賽齋坐，雖然令市民不開心，但都有展示國家作為香港後盾的力量，證明「香港唔係好蝦」。



他又稱演唱會佔盛事重要地位，對文化體育旅遊局局長楊潤雄說：「如果Taylor Swift嚟香港，大家都會多謝你」，同時又稱政府可以出手控制本地酒店房價，或與酒店業商討可否推出「開心價」吸引遊客等。



楊永杰指「美斯之亂」雖令港人不開心，但也展示了香港有國家作為後盾的力量。（立法會直播截圖）

田北辰倡欣澳辦賽車賽事

選委界立法會議員尚海龍表示，美斯風波影響大，但回水一半屬於合理。他表示政府要有底線思維，盛事做好事前預防總比補救好，又稱政府不單止是盛事的監管者，更是最重要的持份者，需要與各界共同努力。

實政圓桌立法會議員田北辰重提在欣澳填海舉辦賽車，稱所有大城市都有賽車賽事，欣澳正因飛機噪音而不適宜建屋，舉辦賽車則十分適合。

民建聯立法會議員林琳則表示要打造體育旅遊，指官員應該是「銷售員」，要明白協同效應以及用好的宣傳渠道，恢復國際對香港信心。

旅遊界立法會議員姚柏良則表示，優質服務要留客，政府要發揮好促進者的角色為業界提供持續支持，及在業界繼續投放資源，讓業界服務成熟落地。

工聯會立法會議員鄧家彪則表示，香港要打造旅遊新區，譬如啟德可以創造盛事效應，好玩的區域要將景點串聯成為新景區，例如要發展九龍東創造容量。

楊潤雄稱政府正更新旅遊發展藍圖（夏家朗攝）

楊潤雄：旅遊業正復甦 正更新發展藍圖

楊潤雄表示，訪港旅客數量去年有增長，多個活動新年期間大受歡迎，文體旅局統籌不同工作，讓訪港旅客有良好體驗。對於酒店房租，他指2023年12月實際平均房租1600元，對比以前沒有大幅上漲，而過夜旅客已多於疫情前，政府持續檢視能力，提供景點及服務。

楊潤雄又稱，港府2017年推出旅遊業發展藍圖，目前要檢視藍圖，更新項目制定藍圖2.0，今年3月至4月諮詢業界，並於今年內公佈新一份旅遊業發展藍圖。