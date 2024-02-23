內地老齡化嚴重　專家稱90後或將80歲才退休　網民怒嗆：活不到

內地人口老齡化問題嚴重，人口學專家梁建章認為，未來的年輕人將較老年人少一半，「90後退休時間可能要延遲到七八十歲」。



梁建章。（網上圖片）

梁建章說，中國目前正經歷着嚴重的人口老齡化趨勢，現在50、60歲的老人可以領到不錯的養老金，但這肯定是不可持續的。「30年後的老人要不養老金減半，要不延遲到七八十歲退休。」

此言論旋即引發網民熱議：

「直接定義到120歲不好嗎？」

「能不能把35歲的招聘門檻打掉再建議。」

「我想工作到100歲，可是過了35就沒單位要了。」

「能活到七八十嗎？如果七八十退休，那不就更不交養老金了，畢竟能不能活到領養老金都難說。」

「1000萬畢業生嫌多，900萬新生兒嫌少。60歲退休嫌早，35歲找工作嫌老。幹活嫌人少，吃飯嫌人多。」

「他說的退休年齡是指開始發放養老金的年齡，並不是一定要工作到的年齡，也就是你歲數大了沒工作國家也不養你。」

「我覺得如果這麽算，未來的90後、00後的六十歲的一天，可能是起床去叫醒三十歲但是沒班上的兒女，再給十歲的孫子做早飯，出門前看一眼百歲的老人，最後晃晃悠悠地擠地鐵去公司。」



截至2022年末，全國60周歲及以上老年人口達到了28004萬人，佔總人口的19.8%。（視覺中國）

據了解，民政部和全國老齡辦發布的《2022年度國家老齡事業發展公報》顯示，中國老齡人口規模龐大，佔總人口比例持續增長。截至2022年末，全國60周歲及以上老年人口達到了28004萬人，佔總人口的19.8%；而65周歲及以上老年人口為20978萬人，佔總人口的14.9%。同時，全國65周歲及以上老年人口撫養比為21.8%。

人口老齡化已成為全球普遍現象，目前，中國已經步入了深度老齡化階段。任澤平團隊發布的《中國老齡化研究報告》顯示，預計2033年左右，中國進入佔比超過20%的超級老齡化社會，並在之後持續快速增長，直至2060年達到35%。