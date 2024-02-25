南方飲茶收茶位費　北方遊客投訴促深圳改善　官方：須消費者自願

在廣東飲茶時，每人被收取十幾元的「茶位費」、餐具費已是傳統，但亦一直存在爭議。近期，有北方網民到南方旅遊時稱，反感部份商家收取「茶位費」，建議深圳可以帶頭取消這種不合理的茶位費收取制度。



該網民在內地人民網的「領導留言板」留言建議深圳帶頭取消收取茶位費。其稱，北方遊客來南方旅遊用餐時，部份商家不合理的茶位費收取制度引起遊客的反感。依據相關法令，商家應在收取茶位費時告知消費者，但多數商家並未履行此義務。

該網民認為收取茶位費、餐具費等費用是不合理的，希望有關部門能不停優化政策，不斷規範整體的營商環境，為深圳帶來更多的發展機遇。

廣式早茶。（視覺中國）

針對該建議，深圳市市場稽查局並未正面回覆，而是根據《明碼標價和禁止價格欺詐規定》回覆表示，經營者不得在標價之外加價出售商品或提供服務，不得收取任何未予標明的費用。市場監管部門將持續加強餐飲單位收費檢查，嚴禁未事先公示、告知、未明碼標價及亂收費等行為。

廣東市民意見不一

「我從小在深圳長大，我覺得收茶位費很正常。我們平時一家聚餐，去的也都是粵式餐廳，普遍都是收費的。」有深圳市民表示，如果每到一家店都和商家說要免費餐具，可能還要有一番爭吵，「為了幾塊錢影響心情也沒必要。」

但也有市民認為，商家應該給消費者選擇的權利，而不是強制收取。「我去吃飯習慣自備飲料，他們也要收我茶水費，這不合理啊！」市民梁女士表示，部份餐廳明明只提供檸檬水以及「不知哪裏來的茶葉」，卻要收取5-10元的茶位費。「如果說這個茶位費是包含餐具使用費的，那也不合理，我出去吃飯餐廳不給我提供餐具，難道我要用手吃嗎？」

根據深圳《明碼標價和禁止價格詐欺規定》第五條規定，如果消費者非自願，以及商家對於茶位費的收取有不合理、不合法的地方，消費者可以要求退茶位費。

廣東律師毛鵬表示，有一些餐廳會以「餐具費」「消毒費」等名義收取額外的費用。不同於茶位費，商家收取這兩種費用是不合法的。根據食品安全法，餐飲業者提供消費者符合國家衛生標準的餐具，是經營者的法定義務和附屬義務。