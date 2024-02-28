國家鐵路局：擬粵港澳大灣區進行軌道交通設施互聯、票制互通試點

「交通運輸高質量發展服務中國式現代化」新聞發布會周三（28日）舉行，國家鐵路局局長費東斌表示，國家鐵路局擬在粵港澳大灣區進行軌道交通設施互聯、票制互通試點。



據介紹，當前，地鐵和鐵路在車輛制式、供電方式、信號制式和運輸組織等方面標準各不相同，在基礎設施「硬聯通」和規則標準「軟聯通」方面還存在一些卡點和堵點。

費東斌透露，國家鐵路局將重點做好三個方面工作：一是加強規劃引領，以一體化和高質量發展為指引，指導地方政府進一步優化區域內城際鐵路、市域（郊）鐵路布局，謀劃下一階段軌道交通規劃建設，推動構建高度融合的設施網絡；二是加強標準支撐，以標準兼容和車輛統型為重點，研究制定軌道交通互聯互通技術規範，制修訂一批急需的裝備技術、工程建設和運輸服務標準；三是加強統籌協調，會同相關部門和地方政府，完善綜合協同管理機制，強化行業監管，發揮企業主體作用，指導支持具備條件的地區和單位先行先試、探索經驗。

下一步，國家鐵路局準備在粵港澳大灣區等重點地區進行試點，推動軌道交通的設施互聯、票制互通、安檢互信、信息共享，創新具有中國特色的軌道交通融合發展模式，打造軌道上的城市群都市圈，更好服務區域一體化發展。