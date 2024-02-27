返鄉被逼相睇：32歲男見6女花萬元　有人等待｢入室搶劫般｣的愛情

眾所周知，春節，是成年人的兒童節，同時也是適婚年輕人的「鬼節」。



在這相親高峰期裏，扎堆在深圳前沿的年輕人回到老家後，也逃不開這百年傳統。

他們被親戚一個連着一個撮合見面，送出一份又一份的禮品，換回愈來愈多異性的微信，統一劃進「相親對象」的標籤裏。

未睡醒親戚已讓相親對象入房跟她聊 點圖放大看看幾位年輕人回鄉相親失敗的故事：

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然而，現階段的婚戀現狀，更像是男女雙方各找各的，互不干擾。他們互相看不上，話説不上幾句，沒有共同語言，聊天就像一盤散沙，不用風吹，聊兩句就説我要去洗澡了。

深圳教師曉璇的要求不高，因其自身條件較好，原本想找個家庭條件更好一些的對象，相親了10個男生之後，她感覺自己其實也沒有想像中那麼喜歡錢。

劉生頻繁提起相親遇到奇葩女，藉口性格是慢熱型，一直吊着他，不讓更進一步接觸。他春節前後相了6個女生，花了近1萬塊錢（人民幣，下同），最後一個都沒成。

春節一過，他們離開老家，沒有了父母親戚的壓力，回到深圳就和相親對象斷聯。經歷了春節相親後，他們決定主動找一個正常的對象，在明年春節前帶回老家。

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等待「入室搶劫般」的相親

在相親市場上，曉璇的條件可謂較好。她本身是一名深圳老師，擁有正式編制，工作和收入都穩定。她的家人都在老家，家中有一個哥哥，父母都有退休金，照顧父母主要由哥哥和嫂子負責，她只需要照顧好獨自在深圳的自己。她平時不擅長打扮，也不喜歡交際，下班後就宅在宿舍，接觸最多的就是同事，而她的擇偶標準是不找同事。所以自從大學畢業分手後，她一直都是單身的狀態。網絡上流行的「入室搶劫般的愛情」，調侃的正是曉璇這類人，不主動接觸外界，卻想像能意外得到愛情。

96年生人，在曉璇老家已經是29歲，距離父母親鄰眼中的30歲「婚嫁鬼門關」只有一步之遙。曉璇的父母急了，離過年還有半個月，便讓媒婆安排好了十個相親對象，準備「登門入室」。曉璇如臨大敵，但年齡擺在那裏，一切可由不得她。她只能硬着頭皮和男嘉賓們見面、攀談、約飯、看電影。

不僅女生急，30歲以上的男青年更急，他們會主動詢問身邊的人，是否有對象可以介紹給自己。湖南人劉生在過年前後主動見了6個相親對象，幾乎全部來自父母親戚和朋友的介紹，其中有留在湖南本地的女孩，也有在深圳工作的湖南女孩。他在深圳從事金融行業，今年32歲，年薪20-30萬，有車，也具備在深圳支付首套房子首付款的能力，只是這樣的硬性條件，似乎還不夠吸引人。

「看上我的，我沒看上她。我看上的，嫌我們距離遠，推脱説不合適」，加上這一年來相親的對象，他一共見了大概15個女生，一個都沒成。過年期間，劉生在6個相親對象身上花的錢，包括登門拜訪贈送給女方家庭的煙茶酒等禮品、紅包等支出，大概有1萬塊錢左右，因為一句不合適，全部都打了水漂。

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年紀大，不得不相親，這是人之常情。現實裏，有些年紀輕輕的女孩也逃不過相親的宿命。江西女孩阿清是99年的，在深圳仍然是青春洋溢的年紀，沒想到回了老家才兩天，她還沒睡醒，親戚和相親對象已經堵到了她家門口。「我臉都還沒洗，他們就讓那個男孩子去我房間裏單獨聊聊，完全不在意我的想法。」阿清第一次感受到這種「催人相親」的東方力量，當下的心情十分暴躁，又不好表現出來。那個男生同樣尷尬，兩個人面面相覷，阿清心裏只想着盡快結束這場鬧劇。

此前阿清常常開玩笑，自己的社交圈子小，又不想多去社交，認識新的異性朋友，有一股莫名的自信，能等來「入室搶劫」式的愛情。但當相親對象真的「入室」了，她卻笑不出來了，因為這影響了她的人身自由和選擇自由，讓她感覺「被綁架了」。

相親前，父母親戚的態度幾乎都一致，無一例外地哄着女兒們：只是見個面，就當交多一個朋友，合不合適還是要看你自己的意願。但當女孩們正式和相親對象建立聯繫了之後，感覺各方面都不合適時，父母又一改此前的態度，總是強調：我看這個人就挺好，你眼光別太高了。就這樣一步一步，把孩子推向社會約定俗成的既定軌迹，忽略了目前正在撮合的這兩個人，未必真的能合體創造出高於獨處的價值。

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相親遇到正常人，是奢望

相親這件事，放在深圳，其實和面試沒有差別。只是，在深圳面試的時候，競爭對手個個都是人中龍鳳。相親的年輕人想不明白，同樣是「面試者」，為什麼到了相親就成了「卧龍鳳雛」？

這一趟相親下來，曉璇唯一的念想，就是找個正常人還挺不容易的。她和家人説了，喜歡家裏經商的，身高175cm以上，性格好相處。條件簡單，招惹來的對象，每個都不簡單。第一個相親對象在深圳開了一家便利店，開口就誇讚她是個老師，職業非常好，以後可以多兼顧家庭，更多地照顧後代，他文化水平不高，教育孩子的任務就交給她。曉璇對他的家庭分工理念不置可否，感覺他太過於大男子主義，直接向媒婆拒絕了他。

第二個相親對象做事很「深圳速度」，相親完的那天晚上，他就問曉璇印象如何，曉璇和他説再接觸看看。他默認為可以進行下一步，叫媒婆上門和曉璇家人説，準備定親了。曉璇被嚇到趕緊澄清：認識兩天就定親，是他瘋了還是我瘋了？此外，要不就是一些十分內向的男生，見面期間全程由對方親戚幫忙開口，男方總是低着頭，一句話不説；要不就是一些急於求成的人，兩人第一次見面，單獨出門喝個咖啡，他便想牽手摟腰，毫無邊界感。

曉璇總結，他們要不就是放不開，要不就是放太開了，沒有一個符合她對伴侶的期待。她平時總和朋友説想做一個深圳富婆，相親時也有幾個男生家庭條件很好，相親過後，她發現自己好像也沒有那麼喜歡錢了。

有人説，相親就是把最不會追人的男生和最難追的女生硬湊到一起，其實性別互換也一樣。劉生感覺，相親時遇到不少奇葩女生。有一個女生在長沙做幼師，當時他們認識了兩個月，雙方父母也見過了，但還是感覺很陌生。「那時我準備離開長沙去深圳了，走之前約她吃飯，她全程和我沒有交流。隔壁桌的男女坐在一起吃飯有説有笑，我感覺很社死。我開車送她回去，嘗試牽她手，也不樂意，看電影也全程無交流。」劉生感覺，這個女生內心根本不願意和他深入接觸，還吊着自己，説是慢熱型。最後他和朋友交流了一下情況，朋友推斷女生應該對他沒有興趣，他就果斷放棄了。

總結起來，男女雙方各找各的，互不干擾。「明明都是單身，明明都在找對象，匹配起來難度高到上天。」

回到深圳就斷聯，但會堅持找對象

回家相親前，深圳年輕人還能感嘆一句，問君能有幾多愁，恰似一江春水向深流。但是，惆悵只需要維持一個春節。只要過了這個年，回到深圳就斷聯，父母拿我怎麼樣，只能明年再算賬。

過了初五，曉璇便逃也似地坐上了回深圳的高鐵，藉口開工前的高鐵票難搶，先回深圳以免耽誤工作。她雖然眷戀家裏的温情，但更向往不被綁架的自由。回了深圳，她直接和所有的相親對象表示不合適，不用再聯繫了，順帶暫時將父母的來電靜音，還給了自己一片清靜。

她太討厭有目的性的聊天了。相親過程中，男方對她用的那些聊天套路，她嗤之以鼻：「總結起來就是想知道女生會不會做飯，就問她怎麼吃飯；想知道女方有沒有車，就問她怎麼上班；想知道女方的經濟狀況，就問她跟不跟父母一起住。」

她感覺自己像個臨期商品，還要被貨比三家，和一個文科女生對感情和婚姻的憧憬實在是差之千里：「有人返鄉一趟像看了心理醫生，有人返鄉一趟需要看心理醫生。」

阿清同樣是回到深圳後，就拉黑了老家的相親對象，她討厭那個男生對她沒意思，還一直糾纏她，更討厭家長和親戚在這個相親過程中對她的態度。「一開始説好尊重我的個人意願，我感覺不合適，他們就説我眼光高，對方條件那麼好都看不上，讓我清楚自己的定位。」

令她更抓狂的是，由此產生的對自我的否定和對原生家庭的懷疑。因為父母讓她不要急着否定相親對象，多想想自己的問題，矮不矮、醜不醜、工作穩不穩定、脾氣好不好、有錢沒錢？「我在深圳明明很年輕，過得也很舒服，身邊的同齡女孩也都大部份是單身，大家都過得多姿多彩，為什麼一定要催這麼急？」

回到深圳後，她想證明自己不用靠別人，也能找到男朋友，所以她進了一個深圳交友群。群裏基本上是男生在發言，吐槽以往的相親。群裏一個32歲的男生説，他基本上不考慮比自己大的女生。「比我大，還沒結婚，這種女人不能要。35都高齡產婦了，生娃風險很大，而且虧身子，年紀大了別抱個藥罐子媳婦。」有女生反駁他説，結婚就是為了生娃嗎？他説：「先把愛情放一邊，孩子總得要有吧，要不然結婚幹啥。」末了還補充一句：「太多女的心比天高，命比紙薄了，月薪3000，她要找一個月薪3萬的，咱們普通人找個對象可太難了。我結婚是找個人過日子，不是來扶貧。」

另外一個男生説，今年過年家裏介紹了兩個對象，兩個年齡都是30+，比他大一兩歲，他覺得這兩個女生都不正常。「思想不正常、想法不正常，兩個精緻利己主義者。哥們今生可以不婚，年齡大的可以考慮，年齡大的還思想不正、品行不端、秉性不止的一定不要。」群裏另外一個男生馬上補上一句：説實話，思想正的女生，也不會剩下來吧。

阿清在群裏瑟瑟發抖，她害怕了，不是害怕自己嫁不出去，是害怕自己再找不到對象，留到三十歲，以後遇到的全是群裏這種類型的男生。嫌她年紀大，嫌她要得多，嫌她生不了孩子，嫌她品行不端......「而我只是社交範圍小，很少接觸到男生罷了。」

備註：文中人物均為化名。

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