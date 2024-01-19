24公里跨海通道5項世界首創！深中通道工程師：中國實力給我底氣

今年，連接深圳、中山和廣州的深中通道將通車。建造時，總工程師宋神友和團隊面臨很多沒有先例的挑戰，「是中國實力給了我攻克世界難題的底氣」。他們做了上百組實驗，研發十項重大工程裝備，其中五項是世界首創，帶動整個行業的轉型升級。1萬多名建設者歷時7年打造超級工程。



深中通道預計今年6月正式通車，未來經深中通道東人工島，東可東往惠州、深圳龍崗區，西可往中山、珠海，北可往廣州、東莞，南可往深圳前海合作區以及香港方向，將會進一步助推粵港澳大灣區「一小時生活圈」的形成。



深中通道料6月具備通車條件 定價方案公布！全線擬最低收費66元

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世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程

深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，是國家高速公路網G2518跨珠江口的重要組成部分，亦是國內首個高速公路水下互通立交。

項目採用東隧西橋方案，包括中山大橋、伶仃洋大橋、東人工島、西人工島、海底隧道等。路線起於深圳機場互通，與廣深沿江高速二期相接，向西跨越珠江口，在中山馬鞍島登陸，與在建中開高速對接，並通過連接線實現在深圳、中山及廣州登陸。項目全長24公里，雙向八車道，設計速度100公里/小時，是當前世界上綜合建設難度最高的跨海集群工程。

深中通道路線示意圖

世界最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道

全長6845米的深中通道海底隧道，是世界上最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道。雙洞雙向8車道，設計速度100公里每小時，設計使用年限為100年。11月28日，深中通道海底沉管隧道貫通，標誌著粵港澳大灣區核心交通樞紐深中通道工程主線貫通。

深中通道擁有世界最長、最寬的海底鋼殼混凝土沉管隧道。（央視新聞）

而作為深中通道全線關鍵性控制工程的伶仃洋大橋，亦創下多項「世界之最」：

世界最高的海中橋梁主塔

伶仃洋大橋全長2826米，主塔高270米，相當於90層樓的高度，是目前世界上最高的海中橋梁主塔。

伶仃洋大橋擁有世界最高的海中橋梁主塔。（深圳特區報）

世界通航凈空最高的海中大橋

伶仃洋大橋是世界通航凈空最高的海中大橋，橋面距離海平面高達91米，相當於30層樓高，主航道可以通航30萬噸的船舶，船舶的通航凈空達76.5米，可以通航像愛達魔都號等超大規模船舶。

伶仃洋大橋是世界通航凈空最高的海中大橋。（深圳特區報）

世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋

同時，伶仃洋大橋是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋，大橋主跨達1666米，加上兩邊的邊跨，總跨達2826米。

伶仃洋大橋是世界最大跨徑全離岸海中鋼箱梁懸索橋。（深圳特區報）

世界最大海中錨碇

此外，伶仃洋大橋單個錨碇重約100萬噸，面積相當於17個國際標準籃球場，是當前世界上最大海中錨碇。由於身處珠江口颱風頻發區，伶仃洋大橋大跨整體鋼箱梁懸索橋的顫振臨界風速，提高到世界最高的88米/秒，能抵禦17級颱風。

伶仃洋大橋單個錨碇重約100萬噸，面積相當於17個國際標準籃球場，是當前世界上最大海中錨碇。（央廣網）

在700多年前，民族詩人文天祥曾留下不朽詩篇《過零丁洋》，感歎「惶恐灘頭說惶恐，零丁洋裏嘆零丁」。現在，伴隨中國基建的飛躍發展，伶仃洋已經「不再伶仃」。

近年來，除了深中通道，橫跨珠江口的超級工程還有虎門大橋、南沙大橋、港珠澳大橋等。這些超級工程是支撐起灣區發展的「交通脊梁」，亦將共同架起城市群融合發展的新未來。

目前，項目正在全力推進房建、機電及附屬工程的建設，計劃2024年建成通車，屆時從中山到深圳，將從目前約兩個小時縮短至三十分鐘以內。