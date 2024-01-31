深江鐵路建設面對世界級難題　中國最深海底隧道穿越珠江口

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了港珠澳大橋、深中通道之外，另一項超級工程深江鐵路的建設亦正悄然推進。

連接東莞虎門和廣州南沙的珠江口隧道，是深江鐵路的控制性工程，其不僅是內地目前埋深最大、水壓最高的海底隧道，同時亦保持着世界水下隧道最大水壓紀錄。

而盾構機在珠江口隧道施工時承受的極值達1.06兆帕，超過10個標準大氣壓，相當於在指甲大小的面積上承受10.6公斤的壓力。



珠江口隧道海域段水下最大埋深115米，接近40層樓高。面對這一世界級工程難題，由中國鐵建打造的「深江1號」和「深江2號」盾構機，同時從東莞虎門和廣州南沙方向相向開挖。

「深江1號」身披「醒獅」皮膚，極富嶺南特色；「深江2號」噴塗「蛟龍」造型，寓意這台「地下蛟龍」乘風破浪、無往不利。據了解，盾構機被稱作「工程機械之王」，是開挖隧道的利器，更是衡量一個國家製造業水平的重要標誌。

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳市南山、前海、寶安，東莞市虎門鎮、長安鎮、濱海灣新區，廣州市南沙區，中山市民眾、港口、石岐、西區、沙溪、橫欄等6鎮，江門市江海區、新會區，引入深茂鐵路江門至茂名段項目在建的江門站。

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全線設站7座，包括西麗站、深圳機場站、東莞濱海灣站、南沙站、中山北站、橫欄站、江門站。將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通，在深圳北站與杭深鐵路、廣深港高鐵銜接，在深圳機場站與規劃的廣深第二高鐵線連接，在中山站與廣珠城際鐵路連接，在江門站與江湛鐵路貫通。

深江鐵路預計2028年建成通車，屆時從深圳經江門到湛江將節省逾1個小時，廣州南沙至東莞最快僅需4分鐘，深圳機場東站至江門最快約35分鐘，深圳機場東站至茂名最快為125分鐘，香港至粵西地區亦將省時逾半。