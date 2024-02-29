橫琴全島3月1日起封關運作　入境內地免稅額增至8000元超香港

橫琴粵澳深度合作區（以下簡稱「合作區」）將於3月1日「封關運作」。橫琴與澳門之間的「一線」將進一步放開，橫琴與內地之間的「二線」實行海關管理。



據1月4日財政部發布的關稅政策通知，從合作區經「二線」進入內地時旅客（不含非居民旅客）攜帶物品不超過8000元人民幣（含8000元）的，海關予以免稅放行。這一免稅額度將高於目前香港進入內地免稅額。



對橫琴粵澳深度合作區進行「封關運作」意味著，橫琴將進入海關特殊監管範圍。「一線」放開、「二線」管住，則指橫琴與澳門特區之間設為「一線」將進一步放開，橫琴與內地海關境內其他地區之間設為「二線」實行海關管制。

其中「一線」通道為橫琴口岸；「二線通道」設有7個，其中4個為道路通道包括橫琴大橋、橫琴隧道、深井通道及正在加緊建設實施的十字門隧道，此外還有橫琴碼頭，廣珠城軌延長線橫琴站、珠海長隆站。

具體交通安排方面，3月1日起，橫琴大橋「二線」通道將禁止貨車（含工程車）通行，其余車輛及行人均可通行；橫琴隧道「二線」通道可通行貨車（含工程車）、小客車；深井通道「二線」通道僅通行旅遊大巴、備案客車；十字門隧道「二線通道」通行備案小客車。

橫琴粵澳深度合作區於3月1日起正式封關運作。（視覺中國）

簡化免稅申報

橫琴封關運作後，將對部分由「一線」進出的免（保）稅貨物實行簡化申報，相比標準申報的105項要素，免（保）稅貨物需填報欄目減至28或32個，與澳門外貿申報單的26項填報項基本趨同，有利於琴澳兩地貿易往來，進一步提升通關便利化水平。

部分進口貨物經「二線」進入內地可免徵進口關稅，直接利好科技研發、中醫藥等澳門品牌工業和製造業經營主體；例如集成電路、新能源、生物醫藥、中醫藥等澳門品牌工業，毛坯鑽石加工等具有生產加工需求的企業可充分利用該政策，將生產加工環節延伸至合作區，降低銷往內地的關稅成本。

橫琴粵澳深度合作區於3月1日起正式封關運作。橫琴與澳門設為「一線」，橫琴與內地為「二線」實行海關管理。（視覺中國）

首創熟肉、蔬果等進入合作區

經「二線」進入內地免稅額8000超過香港

另外，對於往返「一線」即橫琴及澳門的旅客攜帶「自用、合理數量」物品實行免稅放行，利好澳門居民往來琴澳。對15天內首次經「一線」往來琴澳的旅客，只要不是超出自用、合理數量，大量攜帶物品進入合作區，海關現場裁量後免稅放行。

且封關運行後，允許符合條件的澳門居民攜帶熟肉、乳製品、熟蛋、蔬果、鮮切花等進入合作區，該項舉措在全國屬於首創。此後，澳門居民攜帶飯盒、蛋撻等進入合作區便十分便利。

值得一提的是，若經「二線」進入內地，目前現行的5000元免稅額度將增至8000元，以帶動澳門本土零售業，有利於進一步提升橫琴澳門旅遊人氣。