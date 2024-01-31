從600名到世界第7　打入網球大滿貫　鄭欽文會成為下一個李娜嗎？

600名到世界前十，她的21歲很精彩。



21歲的鄭欽文走回場邊坐下，拿白色毛巾蓋住自己的頭，一言未發。在1分鐘之前，是對手的最後一記回球彈地出場，她接球不及。

這是2024年的澳網決賽，她最終以亞軍的成績收尾。儘管如此，這已經是2014年的李娜之後，中國女選手創下的最好成績。鄭欽文也成為了這10年以來，進入大滿貫最高舞台的第一個中國選手。

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墨爾本有着為數眾多的華人，揮舞手中的五星紅旗，或者自制的加油橫幅，表達對於她的支持。她用中文對全場的中國粉絲説：「你們給我帶來非常難忘的回憶，上面舉着的國旗非常好看，祝你們新年快樂！」

這次的澳網，鄭欽文吸粉無數。不只是中國觀眾，許多國外媒體也都被她的表現折服。CNN評價她的旅程：這是一個里程碑的時刻。BBC的報道里，她「閃耀澳網全場」。而澳網官方，更是直接用了「女王歸來」作為報道的標題。

無論輸贏，放下球拍，她立馬和對手、和裁判談笑自如，用嫺熟的英語接受採訪。這個才21歲的女孩，年輕自信，張弛有度。她説，現實就是如此，這對自己也是一種經歷。畢竟，「我真的非常享受在這裏比賽。」這種鬆弛感，正是獨屬於鄭欽文的最好標籤。

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從600名到世界第7 湖北妹子一鳴驚人

儘管刷新個人最好成績，但決賽後的鄭欽文當然還是有些失落。她説，只有拿到冠軍才算符合預期。「現在，只能説明還有很多不足需要改進。」這種不滿意、不服輸的心態，多多少少受到了前輩李娜的影響。這次在墨爾本，娜姐也來到了現場，參加澳網的元老賽。她對鄭欽文説：「就上場打球，不要想太多，簡單就行。」

飽受激勵的鄭欽文，在ins上也發出了自己場外和李娜的合影，見到偶像的那一刻，她的表情無比真實——開心、驚喜，甚至都要跳起來。確實，鄭欽文才只有21歲，但這些年，她的排名攀升速度如同火箭。

3年前，她還只有600名開外，是一個名不見經傳的小職業選手。但從此開始，她的網球生涯一路狂飆。2021年，她收穫了WTA巡迴賽上的第一場勝利。2022年5月，19歲的她登上法網舞台，迎戰世界第一斯威雅蒂（Iga Swiatek）。雖然最終落敗，但成功把自己的世界排名提升到了47位，成為了進入前50最年輕的中國選手。

當年年末，鄭欽文收穫了國際女子網球協會（WTA）的年度最佳新人獎。2023年的美網，她更進一步，生涯首度闖入大滿貫八強。然後，就是今年的澳大利亞。一路走來，她擊敗了眾多不同背景的強敵：美國、英國、法國、俄羅斯……第三輪還上演了中國德比，她以2:1險勝同胞王雅繁晉級。

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這次晉級決賽，是鄭欽文迄今為止在大滿貫賽場的最佳戰績。決賽以後，她的世界排名也來到了創新高的第7位。對於許多外國粉絲來説，由於中文「Qin」的發音頗為不易，他們便給鄭欽文起了個諧音外號，親切地叫她「Queen Wen」——文女王。

去年的美網賽後，她接受採訪，説自己特別喜歡這個名字，瞬間全場掌聲雷動。在「文女王」眼裏，無論輸贏，今年的澳洲之行，早就是一段不折不扣的珍貴經歷了。

熱愛運動 鄭欽文的網球夢

鄭欽文走上網球這條路，既是巧合，也充滿必然。2002年，她出生在湖北十堰，父親鄭建坪曾經是一位田徑運動員。家中的氛圍，讓小欽文很早就開始展現對運動的興趣。從乒乓球、羽毛球到籃球，無論哪種，她都想試一試，哪怕是最簡單的跑步。父親説，很多時候出門，如果路途近，她都不願意坐車，寧可跑着過去。6歲的時候，鄭欽文第一次接觸到網球，卻一下就愛上了這個大開大合揮拍的運動。也許與網球的緣分是命中註定，在很短的時間裏，她就展現出了自己的天賦，進步飛快。

在網球上，家鄉十堰並不算是最大的平台。於是一年之後，家人決定帶她前往省會武漢接受更好的訓練，這時她才只有7歲。在武漢，鄭欽文認識了兩位教練：夏溪瑤和餘麗橋，正是她們當年帶出了李娜。在夏溪瑤的眼裏，鄭欽文刻苦、紮實，從來不會投機取巧。每次練完之後，她都會問教練，自己有沒有進步，哪裏還能提高。

訓練中心有許多練網球的孩子，其中不少人同樣頗具天賦。才10歲不到的鄭欽文，很多時候也會敗下陣來。儘管對於女兒生活的支持無微不至，但是在網球上，父親鄭建坪完全不留情面。他對鄭欽文説，輸了就是輸了，既然你這麼想打敗那幾個姐姐，就只有再苦練一些。日復一日的錘鍊，終於在2014年開花結果。這一年，是第14屆湖北省運動會。年輕的鄭欽文拿到了2塊網球金牌，一枚新星就此冉冉升起。

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這一年，前輩李娜在墨爾本以2:0擊敗對手齊布爾科娃，拿到了自己的第二座大滿貫。12歲的鄭欽文和自己網球學校的同學一起，在電視機前見證了這歷史性的一幕。在武漢，鄭欽文度過了自己大部分的童年時期，現在到了不得不離開的時刻。北京，是她的下一站。

這是一個陌生又昂貴的地方。房租、訓練費、比賽費，當然還有不能拉下的文化課。在網球學校學習，一年支出5、60萬都是正常的。在北京4年的時光裏，她師從阿根廷人卡洛斯·羅德里格斯（Carlos Rodriguez）——李娜退役前的最後一位教練。這幾年，她的網球水平也是突飛猛進。

她開始參加國際比賽，在青少年美網、法網上，她都有過打進8強甚至4強的表現。到了這裏，對於天賦異稟的鄭欽文來説，她的職業道路也開始逐漸明朗。為了進一步的磨練，歐洲成了她和家人的選擇，儘管這意味着更多的經濟成本，和時間付出。

相比北京，在國外練網球的各種支出還要更高，大概一年就要上百萬。但是，這也意味着她能夠接受最前沿的訓練思路，打法更豐富多樣的對手，以及更多比賽和切磋的機會。對於自小開始就「在路上」的鄭欽文，這種生活正是她所追逐的。

自在、鬆弛、堅定 都是她的標籤

自小城出發的鄭欽文，後來去過很多地方。如此豐富的經歷，讓她的性格，同時有了堅忍和鬆弛的影子。這次來到澳大利亞，她既是為了比賽，也是在探索世界。畢竟，她也還只有21歲。

在澳網，每前進一步之後，她都會在社交媒體上分享喜悦：揮拍的快樂，和比賽的氛圍。到了場外，她又變得所有年輕女孩一樣：戴着墨鏡和閨密出遊，去海灘、去購物，po圖記錄自己的墨爾本時光。遇上巨星祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇）又化身迷妹，視頻配上emoji表情，開心的情緒一覽無餘。這種開朗、放鬆的性格，讓鄭欽文在全世界收穫了眾多喜愛。

當然，年輕的她有時候也會緊張，或者陷入失落和茫然。但她很有一套自己的調節方法。這次半決賽後，創下紀錄的鄭欽文收到了許多人的祝福。但是她很清醒，知道自己現在更需要的，不是親朋好友的關切和歡呼。鄭欽文選擇把手機關掉。她説，在自己這個年齡，很容易被社交媒體和太多的祝賀影響。「我的心境還沒有強大到可以不受影響的地步，所以我選擇物理屏蔽，這也是對我來説最簡單的方式。」

無論決賽的結果，這種沉靜、平穩的心態，在一個21歲的女孩身上，顯得尤其難能可貴。哪怕創造歷史，她也沒有沾沾自喜，而是以一種鬆弛的態度去看待所有的得失。這一點，從鄭欽文的社交媒體上也能窺得一二。她的個人主頁上寫着三句話：未來無法預測，過去不可改變，當下正好追夢。這就是她的座右銘。

2023年的下半年，鄭欽文被華中科技大學錄取，現在是一名大一新生。許多運動員進入大學以後，會去讀經濟、管理，畢竟這些專業可以幫助自己開拓視野，給人生更多的可能。但鄭欽文沒有，而是堅定地選擇了運動訓練專業，因為這是她最投入，也最熱愛的領域。其實她的故事就像一面鏡子——這些年輕運動員的世界觀，和傳統的一代人已經不太一樣。他們同樣堅韌拼搏，但更重要的，是年輕的鄭欽文們，很知道自己想要什麼。他們清楚自己要走的路會去向何方。