大灣區升學｜八間雙一流大學　哪科能憑DSE報考？IT醫學揀邊間？

隨着大灣區的發展，中港兩地學歷互認、優惠招生等等的因素，愈來愈多香港學生選擇到內地升學。對於港生來說，到內地升學是比較容易考上名牌大學，因為國家無論考試制度或錄取分數線，都較內地學生寬鬆。



由國家教育部，財政部和發改委聯合公佈的《雙一流建設高校及建設學科名單》中，大灣區便有8間，其中不少學科更是未來趨勢。有意到內地發展的話，內地升學會是不錯的途徑。這些學科有哪些？收生標準如何？



大灣區8大雙一流大學 廣州佔7間

雙一流大學全名為《第二輪雙一流建設高校及建設學科名單》。2022年2月公布的雙一流大學名單，共有147間大學，當中廣東省佔8間，7間位於廣州，1間位於深圳。

這8間雙一流大學分別為中山大學、華南理工大學、暨南大學、華南師範大學、廣州中醫藥大學、華南農業大學、廣州醫科大學，以及南方科技大學。

雙一流大學，意思是「一流的大學建設」及「一流的學科建設」。中山大學共11學科為雙一流大學一流學科，大灣區中最多。

灣區雙一流大學共有8間，7間在廣州，其中中山大學是錄取香港學生最多的雙一流大學。中山大學由孫中山先生創辦，成立於1924年。學校由廣州校區、珠海校區、深圳校區3個校區、5個校園及10家附屬醫院所組成。目前在校的港澳台籍學生逾1,600人。（Shutterstock）

名單上大學的設施都達到世界一流水平，而分別就在於「一流的學科建設」，因為大學只有部分的學科被評為世界一流水平，選擇時便要留意了。

一流學科共21個 DSE免試可報20個

這8間大學，除了華南農業大學之外，全都參與「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（簡稱DSE免試招生計劃），港生可以憑文憑試成績報考。

8間大學中，屬於「一流學科建設」共有21個學科，當中，以中山大學的一流學科數量最多，達到11個，其次是華南理工大學，共有4個，其他的大學都只有1個。

中山大學共有10家附屬醫院，遍佈廣州、深圳、珠海、中山、惠州，是大灣區培養醫學人才重要的基地。

中山大學共有10家附屬醫院，遍佈廣州、深圳、珠海、中山、惠州，是大灣區培養醫學人才重要的基地。（廣州黃埔區人民政府官網 )

中山大學11個一流學科，分別為哲學、數學、化學、生物學、生態學、材料科學與工程、電子科學與技術、基礎醫學、臨床醫學、藥學，以及工商管理學。

中山大學的10家附屬醫院，遍佈廣州、深圳、珠海、中山、惠州，是粵港澳大灣區培養醫學人才的重要基地。中山大學的醫學院及藥學院十分有名，基礎醫學、臨床醫學、藥學都屬於世界一流學科。

2022到2023年度，DSE免試招生計劃中，中山大學臨床醫學院便取錄了共28名港生，廣州校區18名，深圳校區10名，取錄成績最高為「445**5*」，最低則為「4345」；藥學院只錄取了1名，就讀於廣州校區，成績為「4454」。

中山大學商學院是雙一流大學及一流學科

中山大學商學院是雙一流大學及一流學科，2020年亦是軟科中國最好學科排名第一。（中山大學管理學院官網 )

由此可見，要在中山大學修讀醫科，成績至少要達到4科16分或以上，比在香港兩所大學入學要求達6科36分為低。

值得留意，中山大學錄取醫科生的數量是免試招生計劃中最多的，既是雙一流大學又向港生大門趟開，是香港學生一圓醫學夢的理想選擇。

中山大學錄取港生第二最多的一流學科便是「工商管理學」，2022/2023年度取錄了12名，成績最高的是「5**345*」，最低則是「4354」。

華南理工有4個一流學科 工科最強

華南理工大學直屬國家教育部的全國重點大學，學校位居「世界大學學術排名」第151至200位，並躋身泰晤士高等教育亞洲大學50強。

華南理工大學以有4個一流學科，都與工科有關，其中就有食品科學與工程，研究與食品有關的科學應用，應用甚廣。（Shutterstock）

華南理工大學以工科見長，共有4個一流學科，分別為化學、材料科學與工程、輕工技術與工程、食品科學與工程。

當中工程學、材料科學、化學、農業科學、計算機科學5個學科領域躋身基本數據指標庫 （ESI）全球排名前1%。

輕工科學與工程學院內的「造紙與污染控制國家工研究中心」屬於國家級科研中心，屬農業科學領域的食品科學與工程亦是國家重點學科，兩者都是國家培養碩博士高端人才的重點學校。

2022/2023年度暫無港生入學，收生最低入學要求為「3343」。

暨大藥學成立20年 晉身一流學科

暨南大學藥學是粵港澳大灣區雙一流大學一流學科，享負盛名。暨南大學的藥學、廣州中醫藥大學的中醫學，以及廣州醫科大學的臨床醫學，都屬於一流學科，都與中山大學同樣以醫學學科為最有名的大學。

暨南大學藥學院成立於2001年，設有藥學、中藥學、生物製藥學3個系。2022年，暨南大學在軟科排名中學科位列全國第7，進入前5%。（暨南大學藥學院官網 )

2022/2023學年，暨南大學共錄取9名港生，最高「4454」，最低「3233」。

材料科學及工程 華南理工有優勢

雙一流大學的材料科學及工程一流學科有中山大學、華南理工大學。

材料科學及工程應用十分廣泛，結合高科技技術能夠令現有的電子產品性能更優化，是大灣區的熱門學科。（Shutterstock）

至於當前粵港澳大灣區炙手可熱的資訊科技、人工智能等領域，需求的人才有不少來自材料科學與工程，以及數理化學科專業，中山大學、華南理工大學的材料科學與工程都是達到一流學科的水平。

而數學方面，南方科技大學的數學系就是一流學科，它還是唯一一間設於深圳的雙一流大學。

南方科技大學雙一流學科是數學科

南方科技大學屬於一流學科的是數學科，是深圳唯一一所雙一流大學。 （南方科技大學官網）

華南農業作物學科 灣區唯一一流學科

值得注意的是，如果有志於農業領域，華南農業大學「作物學」是值得推薦的，它亦是灣區唯一一間作物學雙一流學科。

華南農業大學作物學屬雙一流大學一流學科，是灣區唯一一間以農科為一流學科的大學，有助灣區農業相關的工程發展。 （華南農業大學官網 )

不過，它並不能以DSE成績報考，如果有興趣的話，便要報考「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」了。考生需要報考5門學科，入學門檻較內地學生低，內地生需要達到500分或以上，而港生則只需達到400或以上就可以了。

總的來說，香港學生若選擇到內地升學，在大灣區便有8間雙一流大學，入讀國家重點名牌大學的機會是很大的。畢業後還可以選擇留在大灣區發展，創出自己的一片天。

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