兩會｜ 人大第二次全體會議　趙樂際：豐富反顛覆鬥爭法律工具箱

3月8日（星期五）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。



會上將聽取全國人大常委會委員長趙樂際關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告、聽取最高人民法院院長張軍關於最高人民法院工作的報告、聽取最高人民檢察院檢察長應勇關於最高人民檢察院工作的報告。



十四屆全國人大二次會議8日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，習近平等黨和國家領導人出席會議。會議有三項議程，第一項議程審議全國人民代表大會常務委員會工作報告。趙樂際報告。

今天是「三八」國際勞動婦女節，會議以大會主席團的名義，向各位女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向世界各國婦女，致以節日的祝賀和美好的祝福。

趙樂際表示，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年。面對異常複雜的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全國各族人民，頑強拼搏、勇毅前行，新冠疫情防控實現平穩轉段，經濟持續回升向好，社會大局保持穩定，高質量發展紮實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

過去一年，是十四屆全國人大常委會依法履職的第一年。常委會全面學習貫徹黨的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅守人大工作的大方向、大原則、大道理。

一是堅持黨的全面領導特別是黨中央集中統一領導，保證黨的理論、路線、方針政策和決策部署在人大工作中得到全面貫徹執行；二是自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，把學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想作為依法履職的基本功；三是堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度；四是踐行和發展全過程人民民主，保證人大各項工作體現人民意志、保障人民權益、與人民同心同向；五是堅持全面依法治國，弘揚社會主義法治精神，全面推進國家各方面工作法治化；六是穩中求進推動人大工作高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業提供法治保障。

會上將聽取全國人大常委會委員長趙樂際關於全國人民代表大會常務委員會工作的報告。（01直播截圖）

趙樂際表示，一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，常委會深入貫徹落實中央人大工作會議精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，認真履行職責，實現良好開局。

一、弘揚憲法精神、履行憲法使命，提高憲法實施和監督水平。憲法是國家的根本法，是黨和人民意志的集中體現。常委會認真履行保證憲法實施、加強憲法監督的法定職責，堅定維護憲法權威和尊嚴。健全保證憲法實施的法律制度。憲法的生命在於實施，憲法的權威也在於實施。常委會堅持依憲立法，努力使每一項立法都符合憲法精神、體現憲法權威、保證憲法實施。完善憲法相關法律制度，制定愛國主義教育法，落實憲法關於開展愛國主義教育、維護國家統一和民族團結等規定；審議國務院組織法修訂草案，並決定提請本次大會審議，這是保障國務院依憲依法履行職責、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措。

加強憲法監督工作。憲法是國家政治和社會生活的最高法律規範。常委會深入推進合憲性審查工作。作出關於完善和加強備案審查制度的決定，堅持有件必備、有備必審、有錯必糾，對報送備案的1753件規範性文件進行主動審查，對公民、組織提出的2878件審查建議逐一研究，督促制定機關修改或廢止規範性文件260多件。

深化憲法宣傳教育。憲法的根基在於人民發自內心的擁護，憲法的偉力在於人民出自真誠的信仰。常委會堅持憲法實施、宣傳、教育一體推進，推動憲法實施成為全體人民的自覺行動。行使憲法賦予的任免權。任免或決定任免國家工作人員。組織憲法宣誓儀式。做好代表資格審查工作。補選全國人大代表3人，終止代表資格24人。目前，十四屆全國人大實有代表2956人。

中共總書記、國家主席習近平。（01直播截圖）

二、抓住提高立法質量這個關鍵，推動中國特色社會主義法律體系更加科學完備、統一權威。認真行使國家立法權，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法。一年來，共審議法律案34件，制定法律6件，修改法律8件，作出有關法律問題和重大問題的決定7件。編制和實施立法規劃。在深入調研論證的基礎上，編制十四屆全國人大常委會立法規劃，報請黨中央批準並轉發實施。召開常委會立法工作會議、地方立法工作座談會，部署落實立法規劃。

加強經濟領域立法。全面修訂公司法，完善中國特色現代企業制度。落實稅收法定原則，審議增值稅法、關稅法草案。審議礦產資源法修訂草案、農村集體經濟組織法草案。加強民生領域立法。制定無障礙環境建設法，推動解決殘疾人、老年人急難愁盼問題。修改慈善法，促進慈善事業健康發展。審議學前教育法、學位法草案和傳染病防治法、國境衛生檢疫法修訂草案。

健全生態環境保護法律制度體系。制定青藏高原生態保護法，修訂海洋環境保護法，以國家立法形式將8月15日設立為全國生態日，讓「綠水青山就是金山銀山」理念更加深入人心。啟動生態環境法典編纂工作。

完善國家安全立法。制定糧食安全保障法，全方位夯實糧食安全法治根基。修訂反間諜法，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱。修訂保守國家秘密法。

推進社會治理領域立法。審議通過刑法修正案（十二），加大對行賄犯罪的懲治力度，增加民營企業內部人員腐敗相關犯罪的規定。修訂行政覆議法，審議文物保護法修訂草案、突發事件應對管理法草案、治安管理處罰法修訂草案。

加強涉外法制建設。制定對外關系法、外國國家豁免法，填補涉外領域相關立法空白。修改民事訴訟法，推動營造市場化、法治化、國際化營商環境。深入推進科學立法、民主立法、依法立法。堅持黨對立法工作的全面領導，發揮人大在立法工作中的主導作用，統籌立改廢釋纂，增強立法系統性、整體性、協同性、時效性，努力讓每一部法律都滿載民意、貼近民生、順應民心。

第十四屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。（01直播截圖）

三、用好憲法法律賦予人大的監督權，增強監督工作的針對性、實效性。堅持圍繞中心、服務大局、突出重點，實行正確監督、有效監督、依法監督。一年來，共聽取審議「一府兩院」22個報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、7項專題調研。依法依規辦理群眾來信來訪。

助力構建新發展格局、推動高質量發展。聽取審議「十四五」規劃中期評估、計劃執行情況報告。聽取審議金融工作情況報告。檢查科學技術進步法實施情況，推動加快關鍵核心技術攻關、健全科技成果轉化機制。檢查種子法實施情況，促進種業科技自立自強、種源自主可控。聽取審議確保國家糧食安全工作情況報告並開展專題詢問，推動實施國家糧食安全戰略，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。檢查特種設備安全法、安全生產法實施情況。聽取審議區域協調發展、新時代僑務工作情況報告。

做好預算決算審查監督工作。作出關於批準國務院增發國債和2023年中央預算調整方案的決議，支持災後恢覆重建和提升防災減災救災能力。聽取審議中央決算、預算執行、財政轉移支付、財政文化資金分配和使用情況等報告，審查批準中央決算。作出授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額的決定。聽取審議審計工作、審計查出問題整改情況報告。

加強國有資產管理、政府債務管理情況監督。制定國有資產管理情況監督工作五年規劃。聽取審議2022年度國有資產管理情況綜合報告、金融企業國有資產管理情況專項報告。建立政府債務管理情況報告制度。

推動解決民生突出問題。聽取審議考試招生制度改革情況報告。聽取審議反家庭暴力工作情況報告，促進家庭和諧、社會穩定。聽取審議精神衛生工作情況報告，關注青少年心理健康，提升精神衛生服務水平。促進生態環境高水平保護。聽取審議環境狀況和環保目標完成情況報告，檢查濕地保護法實施情況。聽取審議「一府兩院」關於生態環境和資源保護執法司法工作情況報告並開展專題詢問，推動依法懲治環境資源違法犯罪行為。健全完善監督工作制度機制和方式方法。審議監督法修正草案。推動各級人大上下聯動，形成監督工作合力。運用法治方式推動解決問題、改進工作、完善制度。

第十四屆全國人民代表大會第二次會議將在人民大會堂舉行第二次全體會議。（01直播截圖）

四、加強人大代表工作能力建設，支持和保障代表更好依法履職。設立代表工作委員會，加強常委會同代表聯繫、代表同人民群眾聯系，深化和拓展代表工作。健全和落實常委會聯系代表的制度機制。常委會組成人員與418位代表建立直接聯繫。拓展代表參與常委會和專門委員會、工作委員會工作。邀請273人次代表列席常委會會議。發揮代表來自人民、紮根人民的特點優勢。組建全國人大代表小組，鼓勵代表傾聽和反映群眾的意願呼聲。組織代表開展專題調研、集中視察。

提高代表議案建議工作質量。代表提出的271件議案，交由相關專門委員會審議完畢並答覆代表。代表在大會期間提出的8314件建議、閉會期間提出的130件建議，交由承辦單位辦理並答覆代表，建議所提問題得到解決或計劃逐步解決的佔75%。加強代表履職服務保障。增強代表培訓的系統性、針對性、專業性。優化升級代表工作信息化平台功能。

五、服從服務國家總體外交，積極開展人大對外交往。深入學習貫徹習近平外交思想，按照黨中央對外工作統籌部署，積極有效開展對外交流交往。同外國議會交流合作更加活躍。委員長會議組成人員率團訪問21個國家，與訪華的150多位外國政要會見會談。

加強立法機構間的機制交流和對口交流，積極「走出去」、「請進來」，增進理解互信、促進務實合作。多邊議會交往富有成效。派出28個團組出席多邊活動。舉辦發展中國家、非洲英語國家、太平洋島國、尼泊爾議員研討班。

對外宣介更加自信主動。積極宣介中國式現代化、構建人類命運共同體、共建「一帶一路」、「三大全球倡議」等理念主張和成功實踐，深刻闡釋全過程人民民主、人民代表大會制度的優勢功效，增強中國道路、理論、制度、文化的影響力和感召力。

國務院總理李強。（01直播截圖）

六、按照「四個機關」的定位和要求，全面加強常委會自身建設。常委會把「四個機關」作為自身建設的目標任務，不斷提高依法履職能力和水平。加強思想政治建設。深入開展主題教育，全面、系統、深入學習貫徹黨的創新理論。召開深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想交流會。學習踐行習近平總書記關於黨的建設的重要思想，落實全面從嚴治黨要求。

大興調查研究。調查研究是人大履職的基本工作方法，也是人大的法定職責。自覺把調查研究作為受教育、轉作風、增進同人民群眾感情的過程，夯實人大工作民意基礎。推進工作制度化、規範化。全面修訂常委會組成人員守則。修改委員長會議議事規則、常委會會議工作程序等。充分發揮專門委員會、工作委員會作用。統籌修改各專門委員會工作規則。加強人大新聞輿論和理論研究工作。全方位宣傳報道人大制度建設和人大工作成效，講好中國人大故事、中國民主故事。加強全國人大機關建設。履行好參謀服務保障的主責主業。加強與地方人大的聯繫協同。

趙樂際表示，全國人大常委會工作取得的這些成績，是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國人大代表、常委會組成人員、各專門委員會組成人員和全國人大機關工作人員擔當盡責、紮實工作的結果，是國務院、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院和地方各級人大及其常委會密切配合、通力協作的結果，是全國各族人民充分信任、積極支持的結果。

我們清醒地認識到，工作中還存在一些差距和不足。立法質量有待進一步提高，監督的剛性和實效有待進一步增強，服務保障代表依法履職的能力需要進一步提升。我們將虛心聽取代表和各方面意見建議，自覺接受人民監督，不斷加強和改進工作。

趙樂際表示，2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，也是全國人民代表大會成立70周年。常委會要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，發展全過程人民民主，認真行使憲法法律賦予的立法權、監督權、決定權、任免權，穩中求進推動人大工作高質量發展。

（一）加強憲法實施和監督。健全保證憲法全面實施的制度體系。落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。加強憲法宣傳教育和理論研究。（二）完善中國特色社會主義法律體系。認真落實常委會立法規劃。堅持立法為了人民、依靠人民，不斷提高科學立法、民主立法、依法立法水平。（三）紮實有效做好監督工作。加強法律監督和工作監督，進一步增強監督工作的剛性和實效。今年預安排35個監督項目。（四）充分發揮人大代表作用。制定關於加強全國人大代表工作能力建設的若幹意見，更好服務保障代表依法履職。（五）拓展深化人大對外交往。增強對外交往的主動性、針對性、有效性，更好服務中國特色大國外交。（六）提升常委會自身建設水平。紮實推進「四個機關」建設，更好擔負起黨和人民賦予的使命任務。

趙樂際表示，在新時代新征程上，讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，緊緊圍繞以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，團結奮鬥、銳意進取、真抓實幹，以優異成績迎接中華人民共和國成立75周年。