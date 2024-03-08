日本人放火報復？官媒批「把愛國當生意」反智：遲早被流量反噬

近期，內地接連有知名人物或企業因「愛國」議題深陷輿論旋渦，例如有博主起訴作家莫言「侮辱革命先烈」，索賠15億元人民幣；又例如飲品企業農夫山泉旗下東方樹葉的產品，被質疑包裝是日本建築，行為「媚日」，引發爭論。除此之外，近年來亦不時出現諸如「日本人蓄意到山裏放火以抗議中國」等謠言。



近日，浙江省委宣傳部官方微信公眾號「浙江宣傳」就刊登文章《愛國豈能這樣消費》，提到近年有些人經常在互聯網上打着「愛國」的旗號，發一些「爽文」和短片，但真實目的卻根本不是抒發愛國之情，而是通過「碰瓷」愛國主義，博人眼球、賺取流量，把「愛國」當作一樁生意在做，並動輒給持有不同意見的人貼上「立場有問題」、「你不是中國人」、「你不愛國」等標籤，搞道德綁架。文章強調，愛國主義是每個人心中最純粹、最樸素、最高貴的情懷，「豈能這樣拿來褻瀆和消費！」



對於這類「愛國流量」生意，文章指大致有幾種套路。首先是「碰瓷式」的惡意舉報，借著「愛國」的名義對他人的正常行為作惡意聯想和政治化解讀，甚至肆意進行攻擊舉報。一些地方面對這類行為心裏也顧慮重重，怕一不小心引火燒身，只好本着「多一事不如少一事」的心態作出妥協。

例如，博主「戰馬行動」此前在一家商場指控該商家玻璃的招貼畫有日本元素，是「賣國行為」並報警。迫於壓力，商家進行整改，然而事實卻是原圖案只是普通的招貼畫，與日本元素無關。

然後是「煽動式」的反智謠言，部分自媒體博主違背基本常識，以編造謠言假說、煽動網民情緒的方式賺取流量，且標題往往很聳人聽聞，動不動就用「陰謀論」來扭曲事實，試圖把讀者的智商「按在地上摩擦」。

例如，早前某地發生山火，一些博主就猜測當地是中草藥出口大省，前不久中國停止了與日本的中草藥交易，所以日本人就蓄意跑到山裏去放火。事實上，官方早已調查出山火原因，但此類「陰謀論」仍然大有市場，反映出謠言的煽動性和危險性。

還有一種套路，就是「通稿式」的爽文劇本。在一些平台上，不同的主播講述着同一個「感人至深」的愛國故事，但仔細觀察會發現，這些文案其實是由職業寫手統一打造、批量生產的。例如在「在中國邊疆地區被邊防官兵保護的感人故事」中，用了「我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家」的統一文案，然後不同人在海邊或江邊用手機拍攝，身後背景都統一停着一輛邊防特警車。最後，一條平平無奇的影片收穫高達50萬的讚好。

文章稱：「一個粗制濫造的文案或故事，經由不同的人講述或演繹，實則是利用了網民的愛國心，以極低成本賺取流量、實現漲粉」。

文章指出，這些行為看似只是嘩眾取寵，但對社會造成的危害難以逆轉，也不容小覷。這些危害包括混淆視聽、扭曲認知；挑動對立、擾亂秩序；擠佔空間、破壞活力；褻瀆情懷、傷害情感。

文章總結，靠「碰瓷」愛國做流量生意，是對樸素愛國主義情感的羞辱和冒犯，終有一天會「搬起石頭砸自己的腳」，遲早被流量反噬。這是因為它與絕大多數人們心中的愛國邏輯背道而馳，「那些看似『大快人心』的爽文，究竟是『愛國』，還是『礙國』、『害國』？稍加思考就會有清晰的判斷」。

對於這股歪風邪氣，文章呼籲要堅決剎住，對那些人為製造對立、攪亂輿論場的劣行，平台方要更加果斷地出手，該封禁的要及時封禁，出現嚴重後果的還要追究責任，不能讓其侵蝕網絡輿論生態。同時，面對一些社會熱點事件時，每個人都要保持獨立思考之精神，不輕易被帶偏引流。

最後，文章稱愛國並不複雜，只要努力在自己的位職上發光發熱，就是最真切、最實在的愛國。對於大多數普通人而言，愛國更多時候體現在踏踏實實地幹好自己的工作，在崗位上多為社會作一點貢獻，這就是最好的愛國，「我們無須把它成天掛在嘴上喊口號，更不應拿來消費、謀取私利，把『主義』當『生意』」。

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