「戰馬」奔馳「愛國沙場」　碰瓷騙流量的愛國生意作死了誰？

「戰狼」之後，又有「戰馬」。不過，在中國新的經濟形勢下，愛國的生意，可能不再像之前那樣好做了。



「戰馬行動」是一名網絡博主的ID，他長期碰瓷商家，透過斷章取義、造謠拼接等手段，將商戶與日本、外國間諜等元素聯繫起來，煽動中國網民的民族主義情緒，達到吸引流量目的。

該博主最近盯上了江蘇省南京市一家商場，舉報商家的玻璃上貼有日本旭日旗。然而網上有人曬出全景圖顯示，所謂旭日旗，只是再普通不過的紅色圓點裝飾。網民進而發現此人是「慣犯」，曾造謠稱某日本料理店為間諜機構、某教培機構英文書籍有問題等。

真相被揭開後，內地官媒紛紛發文批評「戰馬行動」，強調要刹住這股風氣。央視網稱，對故意碰瓷合法合規經營企業、破壞正常經濟秩序和社會生活的行為，必須予以懲處。《解放軍報》旗下平台「鈞正平」稱，不能讓愛國主義被「高級黑」所抹黑。河南廣電旗下《大象新聞》也評論道，這種行為不是愛國，是害國。

「戰馬行動」並非孤例。今年1月初，有網民投訴廣西南寧地鐵出現日本軍旗圖案，南寧軌道交通集團澄清，圖案實為春節宣傳中的喜慶中國紅；1月24日，又有人投訴河南焦作恩州驛古街出現日式白色燈籠，管理方回應稱，街道裝飾實為中國唐朝風格。

幾起事件中，商家雖然都做出澄清，但也迫於壓力撤除了原本的裝飾。打著愛國旗號的碰瓷、造謠、騙流量屢屢得逞，背後有多重原因。

首先，互聯網長期存在流量為王的扭曲現象，越吸引眼球、製造矛盾的影片和文章，點擊量越高，而在巨大的網民基數下，流量又能變現為可觀的利益。與性別、階層等議題相比，炒作中日鬥爭、抓間諜這類話題，引流效果更好。

其次，傳統媒體衰落，短影片平台使用者下沉，導致良莠不齊的自媒體橫行。很多網民的鑒別能力不足，說得委婉點是「有樸素的愛國情感」；說得直白點，是認知水準不高、缺乏理性思考、情緒容易被煽動。還有些人，則是借著反美反日宣洩自己現實中的怨氣。

高漲的愛國主義情緒讓「小粉紅」成為輿論焦點。（Getty）

此外，內地官方也有責任。前幾年的「戰狼外交」下，或許覺得「民氣可用」，官方默許縱容了民間一些偏激的民族主義情緒。當這種情緒超過預期限度，大環境又需要降溫時，卻不那麼容易再去遏制。這次事件，軍媒都下場批判，「戰馬行動」仍堅稱自己的言行是愛國的、正義的，還有不少網民力挺他，稱「矯枉必須過正」、「敲打一下商家也沒錯」。

商家的退縮忍讓，也是面對流氓行徑的無奈之舉。有的迫於當地管理部門的壓力，有的害怕事情鬧大自己吃虧。畢竟，一段時間以來的中國輿論環境，講政治、講鬥爭是主流，和美國、日本相關的問題屬於「大是大非」，商家哪怕自身沒錯，只要攤上這種事，生意就不好做了。

《環球時報》前總編輯胡錫進批事主愚弄、羞辱中國公眾的愛國熱情，「分明就是害國」。並稱中國對外關係需要各種力量扮演不同角色，互聯網不應形成「反美反日」才是愛國主義的壓倒性輿論，從而堵塞多管齊下的對外博弈空間。（資料圖片）

形勢是發展變化的。近期，中國經濟面臨不小的困難，官方多次強調要創造良好營商環境，讓民間和外資有信心。國務院總理李強1月25日會見日本經濟代表團時說，中國將打造市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎日本等各國企業繼續在華投資。商務部部長王文濤1月26日也強調，要鞏固外貿外資基本盤，持續優化消費環境。

如果任由「戰馬」之流主導網絡輿論，勢必干擾商家經營、影響民眾消費，破壞中國的商業環境，也可能會嚇跑外資。多家內地官媒發文大力批判，也就不難理解了。可以預見，這類煽動網民的愛國生意，至少會暫時消停一陣子。

只不過，現有的批判還不夠徹底。「戰馬行動」本身就漏洞百出，他的舉報，事實既不真，動機更不純。然而，若此人不是做流量生意的網紅，而是一名真正的「樸素愛國人士」，還要不要譴責？如果商家的裝飾不是中國元素，而是非軍國主義的日本元素，還能不能包容？假愛國要批判，真愛國又該如何定義？中國和日本、美國等國家，到底應該是什麼關係？這些問題，值得好好思考。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

