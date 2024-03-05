台灣八方雲集捲入蘇丹紅辣椒粉風波　全面停用涉事進口廠商原料

台灣近日爆出含致癌蘇丹紅染料辣椒粉的食物風波，除了海底撈外，八方雲集也捲入風波之中。高雄市衛生局4日稱，津棧、佳廣兩家公司進口大陸含蘇丹紅辣椒粉，3.4萬多公斤辣椒粉流向7縣市14家業者，其中包括八方雲集、海底撈等知名品牌。



八方雲集隨即發聲明稱，未採購此次違規的辣椒粉。高雄市衛生局5日再回應，經核對八方雲集確實為涉事進口公司下游名單之一，已督請食品業者下架回收。



八方雲集強調，使用的原料是辣椒粗粉，與出問題的細粉不同。（八方雲集）

綜合台媒報道，八方雲集透露，有使用涉事辣椒粉的產品為韓式辣味鍋貼與韓式辣味水餃，門市並未直接提供辣椒粉調味料給消費者使用。

已全面停用涉事廠商的辣椒粉原料

八方雲集發聲明稱，強調「未採購高雄市府所提的違規辣椒粉原料」，使用的辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉為同一進口報關申請書，但報關單內有3種不同規格的辣椒粉，使用的規格為特製粗辣椒粉，與檢驗異常的細辣椒粉為不同品項。

八方雲集也在官網公布檢驗報告，並強調公司使用的辣椒粉皆委由第三方公證單位（SGS）進行蘇丹色素、農藥殘留及重金屬檢測，原料經合格檢驗後才入廠生產，為求慎重已全面停用涉事廠商的辣椒粉原料。

針對八方雲集強調使用「粗辣椒粉」檢驗數值均合法，與高雄市衛生局公布的違法「細辣椒粉」不同，衛生局表示，報關單的品項皆為辣椒粉，抽驗結果八方雲集確實有購買到含蘇丹紅的辣椒粉；至於貿易商以哪些名稱賣給下游廠商不是抽驗重點。