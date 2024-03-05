政協委員談《甄嬛傳》台灣熱播12年：兩岸文化根脈相連交流無障礙

2012年陸劇《後宮甄嬛傳》在台首播，引發了輿論的廣大回響，不僅完結篇收視率衝破《華視》多年紀錄，如「賤人就是矯情」等名句更是風靡全台。今年春節期間，台灣8大電視台再次「馬拉松式」連播《甄嬛傳》，累計觀看數超過700萬再創新高。

對於《甄嬛傳》在台灣的熱播，全國政協委員、北京人藝劇院院長馮遠徵昨日（4日）在接受採訪時表示，「這恰恰說明兩岸文化根脈相連，我們的語言是相通的、文字是相通的，這一切都沒有任何障礙。」



馮遠征表示，過去到台灣演話劇時，也受到很多歡迎。馮遠征說，當老一輩觀看《茶館》、《天下第一樓》等話劇時會感動得熱淚盈眶，新一代的年輕人則能看到「我們的根是這樣的」，「他們也能感受到文化的東西，也能感受到鄉音的好聽，這都是我們相互之間沒有障礙的交流。」

內地民國諜戰劇集《偽裝者》近期亦在台灣上新播出，全國政協委員、內地男演員靳東飾演「明樓」。作為主演之一，他表示，非常開心能在台灣受到喜歡，希望未來有更多的作品在台灣播出。

靳東表示，2005年、2006年時參加過台灣金馬獎，當時仍是「膠片時代」，「我也很喜歡台灣，希望以後能經常去。」

馮遠征為內地男演員，現任北京人民藝術劇院院長。代表作有《不要和陌生人說話》、《美麗上海》、《非誠勿擾》等。

靳東為內地男演員，現任中國煤礦文工團副團長。代表作有《偽裝者》，2015年，以該劇中的「明樓」一角屢獲「最具實力男主角」獎項，並提名第22屆白玉蘭獎電視劇最佳男主角。