美國華裔女伏屍紐約哈德遜河　生前被指詐騙4680萬元　死因待調查

美媒3月7日報道，美國紐約警方2月27日在哈德遜河（Hudson River）發現一具女浮屍，現確認身份為唐人街「詩情畫意」藝術學校校長曾志穎。她被指曾化名「曾雅琳」向近20名華人借貸，涉嫌詐騙600萬美元（約4,680萬港元），死因有待確認。



《世界新聞網》7日報道，紐約警察總局稱，警方於2月27日上午約8時半接報，在哈德遜河53號碼頭一帶、品加工區（Meatpacking District）附近發現一具浮屍，撈起時已無意識反應，身上無明顯外傷，亦未任何身份證明。

近20名華人3月1日在法拉盛（Flushing）召開記者會，稱曾受「曾雅琳」詐騙，她先取得受害者信任，之後便編造身分背景借貸。「曾雅琳」原應在2月27日歸還部份欠款，卻在同日失蹤，受害者才懷疑受騙，繼而報案。

圖為揭發曾志穎詐騙的海報立牌。（微博）

報道指受害者得知消息後，前往殯儀館確認死者曾志穎正是「曾雅琳」，但未見死者家屬。殯儀館工作人員指，一名自稱曾志穎哥哥的男子4日已辦好全部手續，留下遺體離去。

曾志穎的友人認為，相信她並非死於自殺。協助受害者報案的律師吳仁達（Jenda Wu）指，警方雖已確認死者身分，但未確定死因，案件仍有「很多疑點」。他指仍有不少受害者拒絕出面作供，憂慮調查難有進展。

據殯儀館訃告，曾志穎生於廣州市，2月27日離世，終年49歲。但據警方報告及曾志穎的身份證明文件，她生於1978年9月，終年45歲。

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