南美航空波音客機急墜　機艙天花板染血　乘客被拋起「飛來飛去」

智利的南美航空公司（LATAM Airlines）一架澳洲悉尼飛往新西蘭奧克蘭、編號為LA800的航班在香港時間3日11日早上11時因「技術問題」劇烈搖晃，24人受傷。紐西蘭救護車服務稱客機降落後救護員治療過50名傷者，一人傷勢嚴重。



新西蘭國家廣播電台（RNZ）引述一名女客說，她經歷一次快速的小急降。

她說：「我曾是一名空姐，這是我第一次……（遇上這樣的情況）。整架飛機都凍結了。」

從飛機航班追蹤服務的頁面可見，飛機出現問的時間點。

另一位乘客瓦倫丁娜（Valentina表示，飛機在距離奧克蘭尚有約50分鐘航程時「停了下來」。

「人們飛來飛去，一切都非常可怕，」她說。

「天花板上有血，人們[飛走]，飛機的天花板被打破。」

Valentina說她「非常害怕」再乘飛機。

她說她受了輕傷，但已接受治療，情況良好。

部門稱有13名傷者送院。南美航空稱，其中3名傷者是機組人員。

報道引述乘客稱，當時飛機突然靜止，並在半空中小幅急墜。

報道稱涉事航班為LA800。根據航班追蹤服務Flightaware資料，該航班由波音787-9夢幻客機執飛。

南美航空向該報稱「飛機如期降落在奧克蘭機場。由於這一事件，一些乘客和機組人員受到了影響。他們立即得到援助，並根據需要在機場接受醫務人員的評估或治療。」

波音和LATAM沒有立即回應路透社的置評請求。

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