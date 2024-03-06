加航波音777客機遭閃電擊中 「爆出詭異藍光」影片瘋傳
撰文：中天新聞網
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驚險卻又難得一見的畫面！
加拿大航空一架客機（波音777）在起飛後不久竟然就遭到一道閃電擊中，而這過程全都被正在拍攝飛機的攝影愛好者捕捉了下來，留下了這驚人的一幕。
遭巨大閃電擊中後爆出藍光（點圖放大瀏覽）：
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綜合外媒報道，一架加拿大航空的飛機於加拿大當地時間3日晚間7點30分左右於溫哥華國際機場離場準備飛往英國倫敦，沒想到起飛沒多久就遭到一道罕見的冬季雷暴襲擊。
在閃電擊中飛機的瞬間，還可以看到飛機後方的巨大藍色閃光。
事後加拿大航空表示，該架波音777客機已平安抵達目的地並順利降落。
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據報道指出，根據加拿大國家氣象局稱，飛機每年平均被閃電擊中一到兩次，由於飛機遭雷擊的狀況並不少見，因此一般都有承受雷擊的設計，雖然不至於立即危及飛安，但遇到此狀況的飛機基於安全還是會進行檢修。
加拿大航空就發聲明表示，該架飛機在抵達倫敦希思路機場（Heathrow Airport）後，確認遭到雷擊，工程師立即進行全面檢查，目前已恢復服務。
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而目前不清楚當時機上的乘客和機組人員是否知道飛機遭到閃電擊中。
一般來說飛機遭到雷擊經常發生在高空中，因此很少會被人捕捉下來，這次因為是在起飛後不久就發生，才有機會記錄到這難得一見的景象。
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