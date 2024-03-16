俄羅斯大選有人破壞票站票箱　至少8人被捕

俄羅斯一連三天的總統選舉投票，來到16日是最後一天。當局稱過程順利，但首日接獲多宗破壞報告，包括有人在聖彼得堡一票站投擲汽油彈，所幸無人受傷。另外包括首都莫斯科多處票箱被人倒入液體破壞選票。



英國廣播公司（BBC）稱16日稱，至少8人在相關事件中被捕。

俄官稱，投票首日數人因在投票站破壞公物被拘留。他們的不法行為包括將綠色染料倒入投票箱、點燃投票箱以及在投票站內燃放煙火。

事件令人聯想到，2月16日在坐牢期間去世的俄羅斯反對派領導納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）2017年曾遭一種綠色化學染料襲擊，幾乎使他一隻眼睛失明。

圖為2024年3月15日在莫斯科舉行俄羅斯總統選舉期間，一個投票站被縱火，這張影片截圖取自閉路電視畫面。（Video obtained by Reuters/via REUTERS）

俄塔社稱，大多數干擾票站事件發生在莫斯科、俄南沃羅涅日州（Voronezh）和北高加索卡拉恰伊–切爾克斯共和國（Karachay-Cherkess Republic）的票站。

在莫斯科舉行的俄羅斯總統選舉期間，一名婦女將液體倒入投票箱，這張截圖取自2024年3月15日閉路電視畫面。（Video obtained by Reuters/via REUTERS）

此外俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月15日並未現身票站，而是而是在位於莫斯科郊外的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸進行網上投票。

普京料篤定獲得第五個任期，然而官媒稱截至下午晚些時候，莫斯科的投票率為23%。