俄羅斯大選最後1天　反對派發起「中午反普京」　部份票站現人龍

3月17日為俄羅斯大選投票最後1天，當地反對派發起「中午反普京」（Noon Against Putin）活動，號召支持者在中午時間投票，投選非總統普京（Vladimir Putin）的候選人或塗污選票等，部份票站在中午出現人龍。據人權組織17日指，選舉期間有逾47人被拘留。



俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）的遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）17日現身於俄羅斯駐德國柏林大使館外，與其他海外投票者一起排隊。

尤利婭自3月初起呼籲支持者加入「中午反普京」活動，在17日中午時份投票，投選非普京的候選人、塗污選票或是站在票站以示抗議。

↓ 尤利婭現身俄羅斯駐柏林大使館外 ↓

當地多個票站出現長長人龍。

《莫斯科時報》訪問1名在俄地區沃羅涅日（Voronezh）票站投票的26歲年輕人Grigory，他表示在選票上寫了「給俄羅斯自由」的字句，然後大堂中央的票箱放入選票，「有個警察站在我旁邊，看着我，我害怕他看到我在選票寫了什麼。」

俄羅斯人權組織OVD-Info指，逾47人在選舉期間被拘留，分佈於全國13個城市，其中俄羅斯韃靼共和國首府喀山（Kazan）佔至少23人、首都莫斯科佔10人。

路透社報道，在17日投票結束前的數小時，當地投票率超越2018年時的67.5%。

俄羅斯指西方網絡攻擊

俄羅斯政府17日表示，共攔截逾28萬次針對網上投票系統的網絡攻擊，主要來自英美，俄羅斯又指責烏克蘭在選舉期間發動襲擊。