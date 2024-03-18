俄羅斯大選｜西方多國批評偽選舉　澤連斯基指普京尋求永久統治

俄羅斯大選投票3月17日結束，初步點票結果及官方全俄民意研究中心（VCIOM，暫譯）最新出口民調顯示，71歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）料以近88%的得票率當選，再迎來6年任期。西方多國批評選舉不公，且在烏克蘭被佔領土舉行選舉違法。



烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評，普京沉迷權力，透過虛假選舉以尋求永久統治，又指選舉沒有合法性，並必須確保普京在海牙接受審判。

美國白宮17日表示，俄羅斯選舉「顯然不自由也不公平」，因為普京監禁政治對手，並阻止其他人競選。

德國外交部稱，俄羅斯的偽選舉既不自由也不公平，結果不會讓任何人感到驚訝。普京的管治獨裁，依靠審查、鎮壓和暴力。德國又指，在烏克蘭被佔領土上舉行的「選舉」無效且違國際法。

英國外交部也表示，透過在烏克蘭領土上非法舉行選舉，俄羅斯表明對尋找和平之路不感興趣。英國將繼續向烏克蘭人提供人道主義、經濟和軍事援助，捍衛其民主。

波蘭外交部稱，俄羅斯在3月15日至17日舉行了所謂的總統選舉。投票是在社會受到極端鎮壓的情況下進行，不可能作出自由、民主的選擇。