以色列派員赴卡塔爾談停火　內塔尼亞胡將與拜登通話

新華社引述以色列媒體3月18日稱，負責巴以停火談判的以色列代表團當天前往卡塔爾。談判18日晚些時候開始，卡塔爾、埃及方面的代表也將出席談判。



美媒Axios於18日稱，美國總統拜登（Joe Biden）會在當天稍後與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話。

報道稱，以色列代表團由以情報和特勤局「摩薩德」（Mossad）局長巴爾內亞（David Barnea）率領。以安全內閣17日晚已批准以色列在談判中的「紅線」。以色列談判團隊有權在談判中確定停火協議。

圖為2023年10月18日，以戰爭持續期間，美國總統拜登在以色列特拉維夫訪問，會見以色列總理內塔尼亞胡及以色列戰時內閣。（Reuters）

以媒援引一名以色列官員的話說，達成協議「將是一個漫長而複雜的過程」。

近期，埃及、卡塔爾和美國等多方試圖推動以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯達成停火協議。卡塔爾政府12日說，以色列與哈馬斯的間接談判還在進行，雙方分歧依舊不小，離達成協議尚有距離。

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

內塔尼亞胡倘在18日與拜登通話，這將是兩人自2月15日以來首次通話，以及自從美國參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）做出批評內塔尼亞胡的言論後，拜登首次與內塔尼亞胡通話。

公開痛斥以色列總理內塔尼亞胡是「中東和平的主要障礙」，並呼籲以色列換屆選舉，建立新的政府領導層。豈料一直表現挺以的拜登3月15日居然說，舒默發言前曾向白宮打過招呼，又指舒默做了一個很好的演講。