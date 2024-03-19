相隔32天首通話｜內塔尼亞胡允派官員訪華府　向拜登交代拉法行動

以色列堅持對加沙擴大攻勢，與美國的分歧日益擴大。美國總統拜登（Joe Biden）3月18日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，為上月15日以來首次。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，內塔尼亞胡同意派遣以色列官員團隊前往華府，與拜登政府官員討論拉法的軍事行動，兩位領導人同意在未來幾週內保持聯繫。



沙利文指出，拜登在通話中重申確保以色列長期安全的堅定承諾，正如他在國情咨文中所稱，以色列有權追擊哈馬斯，以色列亦已經在削弱哈馬斯方面取得「重大進展」。

但拜登對加沙死亡人數不斷上升表示憂慮，重申以色列計劃在拉法採取地面攻勢「錯誤」，呼籲以色列為戰爭制定「明確的、戰略性的結局」。不過，沙利文沒有透露潛在計劃的細節。他又稱，以色列需要採取更多措施，以解決加沙的人道問題。

內塔尼亞胡則發聲明表示，雙方討論向加沙提供人道援助，但以方重申須同時實現所有戰爭目標：消滅哈馬斯、釋放所有人質，並確保加沙不再對以色列構成威脅。

以巴衝突：2024年2月5日，在加沙南部拉法（Rafah）有大量流離失所的平民，圖為巴勒斯坦兒童等待領取慈善組織派發的食物。（Reuters）

美國務院：關注半島電視台記者遭以軍拘留

這是自去年10月7日以來，拜登與內塔尼亞胡第20次電話通話。距離最近一次為32天，為相隔時間最長一次，此前兩人最長未通話的時間為26天。

雙方這次對話前，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）14日在演講中批評，內塔尼亞胡是和平的障礙，呼籲以色列重選領導人。拜登翌日讚揚舒默的言論，觸發內塔尼亞胡嚴厲回應。

另外，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）18日表示，美國已經獲悉半島電視台（Al Jazeera）一名記者被以色列國防軍拘留的報道，華府已向以色列尋求有關此事的資訊。 半島電視台指出，其記者Ismail Alghoul在加沙工作時遭以軍襲擊。