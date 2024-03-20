特朗普：只要歐洲成員公平分擔國防費用　美國必然續留北約

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月19日表示，如果他再次當選總統，美國將在北約（NATO）國家受到攻擊時提供援助，前提是這些國家在國防上支付「合理份額」。他強調，只要歐洲成員公平承擔，美國在他領導下一定會留在北約。



特朗普3月19日接受英國GB News訪問時稱，他不在乎其言論被政治對手攻擊，警告歐洲國家不要利用美國的支持，反問為什麼美國要保護這些擁有大量資金的國家，以及為何美國要為北約大部份成員付費。

當被問到如果各國履行付費責任，美國是否會予以保護時，特朗普稱「會」，但強調美國只支付其合理比例。他認為，美國「支付了北約90%的費用，這是最不公平的事情」。他要求北約必須公平對待美國，因為如果沒有美國，北約根本就不存在。

特朗普2月10日表示，自己曾向未有履行財政責任的成員國表明，會「鼓勵」俄羅斯攻擊這些國家，美國不會協防。他已非首次批評北約盟友，指大多數國防開支未達國內生產總值（GDP）2%的目標。

特朗普2月的言論觸發白宮、歐盟及歐洲多國批評，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）回應稱，預計今年有18個盟國能夠實現支出目標。