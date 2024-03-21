日本2月對華貿易逆差擴大1倍　半導體出口增加80%

當地時間21日，日本財務省公布2024年2月貿易初步統計數據，數據顯示日本貿易已經連續兩個月赤字。其中對華貿易赤字按年增加107%，連續35個月赤字，對華出口按年增加2.5%，其中半導體設備出口增加80.7%。



近幾月，日圓整體呈現對美元等一攬子貨幣貶值的趨勢。自2024年以來，美元兑日圓升值超6%。今年2月，美元對日圓匯率達到150：1的高點，相比於2023年2月匯率維持130：1左右的較低水平，貶值幅度達到15%。

日圓大幅度貶值雖然使得日本對外出口在2月按年上漲7.8%，達到8.25萬億日圓（約4465億港元），實現連續三個月的上漲。但是其進口額也按年上漲0.5%，達到8.63萬億日圓（約4100億人民幣），實現11個月以來首次上漲。

這使得2月日本出現3793億日圓（約196億港元）的貿易逆差。雖然今年2月貿易逆差按年減少了59.2%，但是這是日本2024年開年以來連續第二個月按年出現逆差。

分商品來看，汽車、汽車零部件、塑料增長是日本出口增長的前三位，分別增長19.8%、22.6%和14.0%。而衣物類、計算機及其配件、石油製品則佔據進口前三，分別增長27.5%、27.8%和25.7%。

對華貿易逆差按年增加107.0%，半導體等製造裝置出口增加80.7%

根據數據顯示，2024年2月，日本對華出口在2月達到1.35萬億日圓（約698億港元），按年增長2.5%，實現連續3個月增加。對華進口達到1.79萬億日圓（約926億港元），按年增加16.9%，兩個月以來首次增加。

這使得其2月對華逆差達到4374億日圓（約226億港元），按年增加107.0%，實現連續35月對華貿易逆差。其對華貿易逆差總額也達到對全球所有國家貿易逆差額的115.3%。

日本2月對華進口品類前三主要是：衣服、傢俱、金屬製品，分別按年增長32.9%、50.4%和35.0%。而對華出口前三類分別是半導體等製造裝置、塑料、汽車，分別增長80.7%、15.9%和22.5%。其中半導體等製造裝置佔據日本對華2月出口額的5.6%，遠高於塑料的1.0%和汽車的0.9%。

值得注意的是，日本是除了荷蘭以外，另一個可以重要的中端光刻機來源地。據《南華早報》報道，去年11月，中國進口了42台光刻機，其中16台來自荷蘭ASML，15台則來自日本的尼康和佳能。

此外，佳能在2023年10月13日宣佈推出可以製造尖端晶片的納米壓印設備（Nanoprinted lithography，NIL）FPA-1200NZ2C，號稱其相關設備可以生產最小5nm製程節點的邏輯半導體。之後，佳能半導體設備業務部長岩本和德還表示，如果改進光罩，納米壓印甚至可以生產2nm先進製程的晶片。但由於相關限制，此類裝置並不能對華出口。

值得注意的，日本也是世界高端光刻膠最重要的來源地。根據東方財富2024年1月研報顯示，2021年全球光刻膠市場份額前五名依次為東京應化、JSR、信越化學、陶氏化學、富士膠片，合計佔比79.5%。其中東京應化、JSR、住友化學、富士膠片，四大日本企業分別佔據27%、13%、12%、8%市場份額。

根據TECHCET統計，全球半導體光刻膠市場中，主要應用於DUV的ArF乾式和ArFi浸沒式光刻膠共計佔46%的全球光刻膠市場份額，其中由於ArFi浸沒式光刻膠主要用於先進製程中的多重曝光過程，因此其需求量為普通光刻膠的2-4倍，為所有光刻膠中份額佔比最高。而專用於EUV的EUV光刻膠也是日本企業出口的拳頭產品。

據中國海關總署數據，2022年我國感光化學品進口總額23.50億美元，從日本進口額12.05億美元，佔比51.3%。2023年1-6月份，從日本進口額為5.47億美元，按年下降9.1%，6月份進口額為1.06億美元，按年下降8.2%，按月增長9.4%。

彭博社早前曾援引知情人士披露稱，美國正向包括荷蘭、日本、德國和韓國在內的盟友施壓加碼，要求它們進一步收緊對中國獲得半導體技術的限制措施。然而，此舉遭到了一些國家的抵制，「反應冷淡」。荷蘭和日本均表示，希望評估當前限制措施的影響，然後再考慮採取更嚴格的措施。

對美、亞貿易順逆不同，對歐貿易實現大體平衡

對美貿易是日本最大的順差來源，2月對美出口達到1.72萬億日圓（約890億港元）按年增加18.4%，實現連續29個月增長。進口達到1.01萬億日圓（約552億港元），按年增長9.3%，實現連續2個月增長。順差達到7117億日圓（約368億港元），按年增長34.2%，實現連續13個月增加。

其中出口最多的是汽車、汽車配件、建設用礦山用機械，分別增長31.8%、57.7%和41.4%，而穀物、各類動力機械、液化石油氣進口則按年上漲69.2%、24.6%和25.4%。

2月日本對歐貿易大體實現平衡，出口達到8715億日圓（約451億港元），按年增長14.6%，連續3個月增長；進口達到8901億日圓（約460億港元），增長0.9%，為6個月以來首次增加。這使得其對歐貿易赤字為186億日圓（約9.63億港元），按年增速為-84.7%，為三個月來首次赤字。

其中出口最多的是汽車、汽車配件、有機化合物，分別增長51.3%、38.5%、33.5%，而電腦及其配件、包、光學設備進口則按年上漲588.8%、26.1%和12.3%。

2月日本對除中國外亞洲國家和地區出口達到4.23萬億日圓（約2190億港元），按年增長2.35%，為連續第三個月增長；進口為4.01萬億日圓（約2075億港元），按年增長6.6%，為10個月來首次增長。實現順差2181億日圓（約112.8億港元），按年下降 41.4%，為兩個月以來首次下跌。

出口貨物中前三名為半導體制造裝置、塑料、半導體等電子產品，分別增長20.0%、13.6%和5.9%；進口前三名包括衣類、非鐵金屬礦、傢俱，分別增長28.5%、83.1%、42.6%。

本文轉載自觀察者網

