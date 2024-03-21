英國華裔女洗錢案：警查獲巨額比特幣　款項源自涉13萬中國人騙案

英國法院3月18日判一名42歲華裔女外賣員參與或涉及洗黑錢罪名成立，5月10日判刑。警方稱在調查期間查獲逾6.1萬枚比特幣（Bitcoin），價值逾34億英鎊（約339億港元），為歷來查獲的最大額加密貨幣。這些款項被指是來自詐騙集團2014至2017年間欺騙近13萬名中國投資者所得。



天空新聞20日報道，華裔女子簡雯（Jian Wen，音譯）因清洗案內的150個比特幣（約值7,900萬港元）而被定罪，另一名被指為詐騙首腦的45歲女子張雅迪（Yadi Zhang，音譯）則已逃離英國，下落不明。

報道指，張雅迪聲稱在中國、日本等地經營一間鑽石及古董貿易公司，她2017年9月抵達倫敦後，簡雯即辭去工作，遷往價值500萬英鎊（約4,979萬港元）的大屋，並購置新車、將兒子送到私立學校。

圖為2024年3月18日，遭英國法院判決參與或涉及洗錢罪名成立的華裔女外賣員簡雯（Jian Wen，音譯）。（倫敦警方）

簡雯隨後嘗試購入兩座分別值2,350萬（約2.34億港元）及1,250萬英鎊（約1.24億港元）的豪宅後，引起警方注意，並在2018年10月突襲搜查，簡雯無法證明比特幣的合法資金來源。

至兩年半後，警方更在電子錢包中發現逾6.1萬枚比特幣，為歷來最大金額。

該批比特幣在事發時約值14億英鎊，現已升至逾34億英鎊。目前仍有約2.3萬枚涉案比特幣流通市面，值逾10億英鎊。

報道指，巨額比特幣來自張雅迪2014年至2017年在中國經營投資騙案所得，涉及近13萬名中國投資者。簡雯沒有參與欺詐，但被指協助洗黑錢。