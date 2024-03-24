凱特王妃｜化療治癌症　說明正接受「預防性化療」顯示病情受控？

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月22日透露自己患癌消息，雖然她未有說明自己患上了什麼癌症，僅稱自己正接受預防性化療。到底什麼是預防性化療？化療又是一種什麼樣的治療方法？



癌症，是指人類身上的細胞出現基因突變，這些不正常的細胞會失控地自我複製，變成惡性腫瘤並侵犯身體的其他部位。治療癌症的方法十分多，但會因應不同的癌症，癌症的期數有所不同，而很多情況下治療癌症都是多管齊下，包括手術、電療、標靶藥，而化療也是其中一種。

圖為2024年3月23日，英國倫敦一間超市，報紙頭版全是凱特王妃宣布患癌的消息。（Reuters）

化療是什麼？

化療（Chemotherapy）是指利用藥物來抑制及破壞癌細胞的治療，方法是透過干擾細胞的自我複製能力，從而殺死癌細胞。但化療不會分辨正常細胞或是癌細胞，在治療過程中也會破壞正常細胞並造成不少副作用。形象化來說可理解化療是一種細胞毒藥，因癌細胞生長速度過快，「會吃更多毒藥」死得更快，從而達到治療效果。

預防性化療是什麼？

所謂預防性化療（Preventive Chemotherapy）是指在沒有臨床上顯示癌症徵兆下所做的化療，目的是消除可能存在的癌細胞。這一般是在手術切除腫瘤後，為避免癌症「死灰復燃」而作出的治療。

這意味着凱特王妃早前的腹部手術其實是割除腫瘤手術，而經化驗後發現原來是惡性腫瘤，因而決定投入預防性化療。這多少意味癌症似乎已得到控制，可讓外界放心。

2023年12月25日，威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），以及兩人的幾名子女，一同出席王室聖誕節儀式。凱特對上一次出現在公眾場合，就是這一天了。（Reuters）

化療副作用

由於如上述化療會殺死正常細胞，在治療期間凱特仍需承受多個副作用，包括常見的掉髮。這是由於促進頭髮生長的基質細胞也會受到影響，繼而讓頭髮變得疏落，甚至大量脫落。至於脫髮的程度要看使用的化療藥物，而不同的癌症使用的化療藥物也不一樣，但只要治療完畢，頭髮會重新長回出來。

除了掉髮外，正在接受化療期間身體也變得更弱，出現惡心、腹瀉、胃口變差或疼痛，凱特需要更多的休息以接受治療。而即使治療完畢，一般也需要數個月的時間才能完全復原。