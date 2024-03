凱特王妃坦白病情影片3天前錄影　為子女精心計算「出街」時機

現年42歲的英國威爾斯王妃凱特(Catherine, Princess of Wales)當地時間22日發布影片,公布她正在接受癌症早期階段治療。這段約2分鐘長的影片是由英國廣播公司的製作部門BBC工作室在20日於溫莎錄製。



凱特王妃1月中接受腹部手術,至3月23日才透過預錄影片公布她罹癌的事實,消息震撼全英以至全球。

BBC工作室發聲明證實其參與錄製這段影片,並祝願她盡快康復。BBC的王室記者稱表示,BBC沒參與這個消息的編輯工作,也沒對聲明進行任何的編輯。

消息人士稱,威廉王子夫婦之所以選擇22日公布,是因為她希望待到孩子們開始放假後再公布這消息。他們3名子女22日迎來復活節假期。

分析認為她選擇在這個時間坦白,是為避免影響孩子的學業、避免他們成為被追訪的對象,或是在校內或友儕間面對群眾壓力。

凱特在片中表示她1月接受腹部手術,經檢驗後發現癌細胞,在醫療團隊的建議下開始進行「預防性」化療。她稱自己專注於接受治療,每天都變得更強,希望大家能在治療結束前尊重她與家人的隱私。她也呼籲其他癌症病人不要放棄希望。

英國威廉王子公開聖誕賀卡的照片,見到他和妻子凱特王妃及三名兒女喬治王子、夏洛特公主、路易王子在諾福克漫步。(Matt Porteous/The Prince and Princess of Wales/Kensington Palace/Handout via REUTERS)