凱特王妃坦白病情影片3天前錄影　為子女精心計算「出街」時機

現年42歲的英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）當地時間22日發布影片，公布她正在接受癌症早期階段治療。這段約2分鐘長的影片是由英國廣播公司的製作部門BBC工作室在20日於溫莎錄製。



凱特王妃1月中接受腹部手術，至3月23日才透過預錄影片公布她罹癌的事實，消息震撼全英以至全球。

BBC工作室發聲明證實其參與錄製這段影片，並祝願她盡快康復。BBC的王室記者稱表示，BBC沒參與這個消息的編輯工作，也沒對聲明進行任何的編輯。

消息人士稱，威廉王子夫婦之所以選擇22日公布，是因為她希望待到孩子們開始放假後再公布這消息。他們3名子女22日迎來復活節假期。

分析認為她選擇在這個時間坦白，是為避免影響孩子的學業、避免他們成為被追訪的對象，或是在校內或友儕間面對群眾壓力。

凱特在片中表示她1月接受腹部手術，經檢驗後發現癌細胞，在醫療團隊的建議下開始進行「預防性」化療。她稱自己專注於接受治療，每天都變得更強，希望大家能在治療結束前尊重她與家人的隱私。她也呼籲其他癌症病人不要放棄希望。

英國威廉王子公開聖誕賀卡的照片，見到他和妻子凱特王妃及三名兒女喬治王子、夏洛特公主、路易王子在諾福克漫步。（Matt Porteous/The Prince and Princess of Wales/Kensington Palace/Handout via REUTERS）

【延伸閱讀】凱特王妃認了P圖未能平息風波 攝影專家：20處疑曾修圖（點圖放大閱讀）：

+ 19

肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室不會公開凱特患上什麼類型的癌症。

自凱特1月接受腹部手術以來，一直未有公開露面。外界猜測她的健康狀況，王室其後發布她的照片，更被懷疑造假，甚至一段凱特和威廉現身在商店購物的影片也被傳媒懷疑是「替身」。

這是英國王室短期內第二位成員確診患上癌症，75歲的英王查理斯三世（Charles III）被2月被確診正接受治療。王室同樣未有透露查理斯的癌症類型，僅表示並非前列腺癌。