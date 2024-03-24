凱特王妃公布患癌治療中　發片表明一件事？想見她的人要失望了

現年42歲的英國威爾斯王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）當地時間3月22日發布影片，公布她患癌並正接受治療。王室稱，王妃已於2月下旬開始進行預防性化療，但不會公開她患上什麼癌症。



凱特王妃1月16日接受腹部手術，肯辛頓宮17日公布有關消息。王室再在3月23日才透過預錄影片公布她罹癌的事實，消息震撼全英以至全球。

隨着復活節將至，外界勢必關注凱特何時重回公眾視野，但王室此時發布這段影片，已表明凱特不會在復活節當天「復工」。

澳洲第7台及HELLO!雜誌都說，她不會出席下週的復活節彌撒。

王室最初公布她接受手術的消息時說，預計她復活節前都不會「現身」。《星期日泰晤士報》稱，預期她至少要到4月17日才會重新履行公職。

有消息人士稱這個安排可能被推遲，因她需獲得醫療團隊同意，才能「復出」。王室發言人22日稱，經醫療團隊批准後，她將重返公務職位。發言人指她精神狀態良好，專注於達致完全康復。

2023年12月25日，威廉王子（Prince William）與王妃凱特（Catherine, Princess of Wales），以及兩人的幾名子女，一同出席王室聖誕節儀式。凱特對上一次出現在公眾場合，就是這一天了。（Reuters）

▼英國廣播公司（BBC）工作室發聲明證實它參與錄製這段影片，並祝願她盡快康復。BBC的王室記者稱，BBC沒參與這個消息的編輯工作，也沒對聲明進行任何的編輯。

凱特在片中表示她1月接受腹部手術，經檢驗後發現癌細胞，在醫療團隊的建議下開始進行「預防性」化療。她稱自己專注於接受治療，每天都變得更強，希望大家能在治療結束前尊重她與家人的隱私。她也呼籲其他癌症病人不要失去信心。

用心良苦為子女 復活節是關鍵

消息人士稱，威廉王子夫婦之所以選擇22日公布，是因為她希望待到孩子們開始放假後再公布這消息。他們3名子女22日迎來復活節假期。

分析認為，她這麼做是為避免影響孩子的學業、避免他們成為被追訪的對象，或是在校內或友儕間面對群眾壓力。

英國王室2024年3月10日發布凱特與3名子女合照，但這張照相被指曾經「修圖」，被多間新聞通訊社撤下。凱特最終發聲明，承認自己有時會為自己所拍的照片「修圖」。（X@KensingtonRoyal）

謠言四起 王室圖以發片「靜音」

自凱特1月接受腹部手術以來，一直未公開露面，王室對她的病情諱莫如深，讓外界的瘋狂猜測甚至陰謀論都充斥網上，甚至傳出凱特已死。此外所有跟她「失蹤」有關的消息都被「炒熱」，例如3月16日她被指與威廉到溫莎農場商店購物，健步如飛，事實卻非如此。

王室其後發布她與3名子女的照片，卻捲入「P圖風波」，最終由凱特公開承認曾經動手修圖作結。此外還有小報指她之所以「神隱」，是因為威廉與凱特的好友漢伯里（Rose Hanbury）發生婚外情。

這是英國王室短期內第二位成員確診患上癌症，75歲的英王查理斯三世（Charles III）被2月被確診正接受治療。王室同樣未有透露查理斯的癌症類型，僅表示並非前列腺癌。

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