凱特王妃「瞞病」有苦衷　威廉王子「神隊友」照料妻小獲讚

凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)1月中接受腹部手術神隱後,在香港時間3月23日透過影片宣布罹癌,自2月下旬開始接受化療,消息震撼全球。外媒透露,威廉王子(William, Prince of Wales)是在2月底得知凱特罹癌的消息,因此臨時缺席希臘前國王康斯坦丁二世(Constantine II of Greece)的追悼會。據了解,凱特沒有第一時間公布罹癌消息,是為了避免影響3個孩子的學業。



42歲的凱特今日透過影片宣布罹癌消息,表示她1月進行腹部手術後發現癌細胞,在醫療團隊的建議下開始進行「預防性」的化療。她表示自己專注於治療,每天變得更強壯,希望大家能在治療結束前尊重她與家人的隱私。她也呼籲其他癌症患者不要放棄希望。

英國王儲威廉本來預計於2月27日,出席自己的教父、希臘末代國王康斯坦丁二世的追悼會,肯辛頓宮卻在追悼會舉行前夕,突然宣布威廉將因個人原因缺席紀念活動,並拒絕透露原因,引發外界各種揣測。美媒Page Six今指出,威廉當時會臨時缺席,是因為他在追悼會不久前得知凱特罹癌的消息。他早在凱得接受手術後已表明,推遲了所有活動,以便照顧他們的3個孩子。

報道同時指出,威廉與凱特沒有第一時間對外宣布罹癌,是為了讓他們的3名子女準備好接受母親的病況。《紐約郵報》則表示,10歲的喬治王子、8歲的夏洛特公主和5歲的路易王子剛迎接復活節假期。凱特會選擇在這個時間公布,也是為了避免影響孩子的學業、避免他們成為被追訪的對象,或是在校內或友儕間面對群眾壓力。

